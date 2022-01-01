Население Чехии увеличилось. Отчасти из-за иммиграции, но не из-за украинских беженцев

В первой половине 2022 года население Чехии увеличилось до 10,526 миллиона человек. В этом году смертность превысила рождаемость, из чего можно сделать вывод, что прирост произошел исключительно за счет иностранной миграции, как следует из предварительных данных, опубликованных Чешским статистическим управлением (ČSÚ).

Опубликованная цифра не включает граждан Украины, которым Чехия предоставила временную защиту после нападения России на их страну. По данным Информационной системы для иностранцев, на конец первого полугодия их было около 373 тысяч.

По сравнению с первой половиной прошлого года, когда на смертность значительно влияла эпидемия covid-19, в этом году умерло меньше жителей. Однако число рожденных детей также было меньше. Зато, согласно статистике, в годовом исчислении количество браков значительно увеличилось.

По статистике, прирост населения происходил исключительно за счет внешней миграции. 33 800 человек иммигрировали в Чехию из-за границы, а эмигрировали 15 200 человек. За счет переезда население страны увеличилось примерно на 18 700 человек.

«Эти данные не включают лиц, которым предоставлена ​​временная защита в связи с войной в Украине», — подчеркнули статистики.

Источник: ceskenoviny.cz

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