Чешские СМИ: директор российского госпредприятия на полном ходу выпал из катера

​Новость об очередной загадочной смерти циркулирует по российским новостным каналам. В субботу под Владивостоком скончался генеральный директор государственного предприятия АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» Иван Печорин. По данным агентства Deita, он на полном ходу выпал из катера.

«12 сентября 2022 года стало известно о трагической гибели нашего коллеги, управляющего директора по авиационной отрасли Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Ивана Печорина. Гибель Ивана — невосполнимая утрата для друзей и коллег, большая потеря для корпорации. Приносим искренние соболезнования родным и близким»,— говорится в официальном сообщении корпорации.

Тело Печорина нашли только в понедельник. По данным Deita, Печорин погиб недалеко от острова Русский в Японском море. Агентство со ссылкой на свой источник сообщает, что Печорин на полном ходу выпал из катера в субботу вечером. Затем судно отправило запрос о помощи в поисках пропавшего на ближайшие корабли.

Катер — это малое или среднее судно, предназначенное для плавания в прибрежных водах или на реках. Не предназначен для открытого моря. Катер может быть рыбацкой лодкой, его можно использовать для перевозки людей, им пользуется даже береговая охрана.

Как сообщает местная газета vl.ru, тело Печорина было найдено в понедельник недалеко от поселка Береговое, расположенного на противоположном берегу Амурского залива.

Предыдущий гендиректор Корпорации Игорь Носов скончался в феврале этого года в возрасте 43 лет в результате инсульта.

Это вторая подозрительная смерть богатых и влиятельных россиян за последнюю неделю. На прошлой неделе «Коммерсант» сообщил о найденном теле 50-летнего бизнесмена Александра Фертова, владевшего несколькими строительными и сельскохозяйственными компаниями. Фертова нашли застреленным на плотине под Москвой.

Смерть Печорина считается восьмой подозрительной смертью высокопоставленного российского руководителя только в этом году. Тело бывшего вице-президента газовой компании «Новатэк» Сергея Протосени было найдено в апреле в саду виллы в Льорет-де-Мар (Испания), где он проводил пасхальные каникулы. Миллионер, по всей видимости, повесился, в доме также были обнаружены трупы его жены и дочери, обе с ножевыми ранениями.

Бывший вице-президент Газпромбанка Владислав Аваев также был найден мертвым в своей московской квартире в апреле. Он якобы сначала убил свою жену и дочь, а затем покончил жизнь самоубийством. В мае скончался еще один бывший высокопоставленный менеджер «Лукойла» Александр Субботин. По сообщениям СМИ, он умер от сердечной недостаточности после посещения шамана, который должен был предоставить ему альтернативное лечение.

Источник: novinky.cz

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