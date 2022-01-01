Сейчас через Чехию проходит больше нелегальных мигрантов, чем в 2015 году

В этом году нелегальных мигрантов, проезжающих не только через Чехию, но и Южную Моравию, больше, чем в 2015 году. Только с начала года полиция выявила в Южной Моравии 5500 нелегальных мигрантов, а во всей республике — 8000. В прошлом же году по всей Чехии было выявлено 1300 мигрантов, а на юге Моравии – 480, о чем в пункте регистрации в Бржецлаве рассказал оперативный командир центра Роман Питтнер из полиции по делам иностранцев.

«Число задержанных иностранцев резко увеличилось, поэтому мы создали два пункта регистрации, один здесь, в Бржецлаве, а другой в Голешове. Оба этих пункта способны принять 150 человек в день», — сказал Питтнер.

Только за минувшие выходные полиция Южной Моравии задержала 700 нелегальных мигрантов, а всего с начала сентября было 1700 человек. Иностранной полиции помогают полицейские из территориальных союзов и полицейские из Высочины.

«Подавляющее большинство составляют мужчины трудоспособного возраста, от 20 до 40 лет, мы также встречаем семьи с детьми, но это скорее исключения. У нас есть информация, что эти люди приехали не из своей родной страны, а в основном из Турции, где они находились в течение некоторого времени. По-прежнему Чехия является для них только транзитной страной, далее они продолжают свой путь в Германию, Австрию, Испанию или Италию», — добавил Питтнер. Хотя полицейские и рассказывают иностранцам про возможность обратиться за международной защитой сразу в Чешской Республике, они не хотят здесь оставаться.

Полицейские обычно находят группы мигрантов разной численности при выборочных проверках, а также после сообщений от местных жителей, встречающих группы на дорогах или непосредственно в селах.

«Обычно люди звонят по номеру 158, на место выезжает патруль, чтобы проверить, не являются ли они нелегальными мигрантами. Если да, то сопровождающий выезжает с места регистрации, привозит группу и начинает процесс регистрации», — добавил он.

Сотрудники полиции проверят всех задержанных на наличие оружия и, при необходимости, его забирают, а другие личные вещи возвращают. Также проверяют, есть ли документы и какие, а также снимают отпечатки пальцев, чтобы узнать, не подали ли они заявление о предоставлении убежища в другой стране Европейского Союза. Затем мигранты получают разрешение на выезд и должны покинуть территорию Чешской Республики в течение 30 дней. «По нашему опыту, они делают это сразу после выхода из пункта регистрации», — добавил Роман Питтнер.



Источник: ceskenoviny.cz

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