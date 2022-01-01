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Полиция задержала специалиста по квартирным кражам в центре Праги

Полиция задержала специалиста по квартирным кражам в центре Праги

Партнер рубрики:
Kochy
13 сентября
11:23
363
В понедельник пражские полицейские задержали мужчину, который, по их данным, грабил квартиры в центре Праги. Менее полугода назад он вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за ту же преступную деятельность. Он может вернуться в тюрьму на срок до трех лет, сообщает полиция.

Полиция задержала специалиста по квартирным кражам в центре Праги

В августе следователи в Праге 1 расследовали несколько дел о краже со взломом. По данным полиции, 44-летний мужчина по кличке «квартирник» виновен в общей сложности в шести случаях краж со взломом, в которых он должен был использовать незапертые двери, через которые было нетрудно попасть в квартиры.

В основном он воровал электронику, ювелирные изделия и другие мелкие ценности. В одной из квартир он даже украл чемодан, чтобы ему было проще нести награбленное. По данным полиции, его действия нанесли ущерб, превышающий сто тысяч крон.

Судья временно отправил мужчину под стражу. Если его признают виновным, он может провести в тюрьме до трех лет за кражи и незаконное проникновение на чужую территорию.

Полиция призывает всех граждан всегда должным образом охранять свои дома, когда покидают их. Просто захлопнутая и незапертая дверь не является большим препятствием для воров.

Источник: novinky.cz





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