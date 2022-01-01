В Чехии суд оштрафовал политика от партии SPD за поддержку российского вторжения

​Представитель политической партии SPD Даниэль Макай, который в феврале одобрял нападение России на Украину в Facebook, был оштрафован судом. Он должен будет заплатить 45 000 крон. Муниципальный политик не согласен с наказанием. Он подал апелляцию прямо в зале суда. Прокурор отказался от права на апелляцию.

В соцсетях Макай написал, что Россия разоружит «украинских фашистов» и что она должна сбросить на Украину водородную бомбу. За одобрение преступления и оправдание геноцида депутату грозило несколько лет тюрьмы.

В суде Макай объяснял свои заявления дезинформацией о том, что в Украине действуют фашисты и что украинское правительство позволяет убивать русских. Представитель утверждает, что его заявления были направлены исключительно против якобы украинских фашистов. «Я не верю, что живу в правовом государстве», — сказал Макай после суда.

«Для нас это стопроцентный успех. Суд вынес решение в соответствии с обвинительным актом», — сказал прокурор Томаш Райтр, который требовал денежного штрафа для обвиняемого в своем последнем ходатайстве. Депутату грозило тюремное заключение на срок от шести месяцев до трех лет. "Мы назначили альтернативное наказание. То есть денежное", - сказала судья Яна Янечкова. Она указала, что подсудимый сохраняет свои взгляды и сейчас, когда российская агрессия продолжается уже восьмой месяц.

«Путин просто боец. Я верю, что ему удастся разоружить укрофашистов», — написал Макай на своей странице в Facebook. В другом посте он заявил, например, что он использовал бы и водородную бомбу меньшего тоннажа. Макай публиковал посты и комментарии в Facebook во время своей командировки в Африке.

Сегодня перед судом он назвал себя антифашистом и антикоммунистом. "Я вообще не понимаю, почему ограничивают свободу слова. Это все было направлено против фашизма в Украине, ничего не было против украинского народа. У меня есть друзья в Украине, я вез туда гуманитарную помощь", - сказал он в суде сегодня. По его словам, очевидно, что в Украине есть фашисты. «Украинское правительство не вмешивается в их дела, оно позволяет убивать жителей Российской Федерации», — заявил он в суде.

Мэр Брунтала Петр Рыс сегодня дал показания в суде. Руководство города дистанцировалось от заявлений Макая. Рыс сказал, что несколько человек связались с ним после того, как пост был опубликован в соцсетях. «Они призвали нас дистанцироваться от заявлений. Некоторые требовали, чтобы мы исключили его из совета. Но это невозможно», — сказал он. Посты оказали на него негативное влияние. «Меня это разозлило», — сказал он.

Источник: ceskenoviny.cz