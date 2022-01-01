Женщина в Чехии хотела продать ботинки, мошенник украл у нее 200 000 крон

​24-летняя женщина из Брно, которая пыталась продать свою обувь через Интернет, потеряла почти 200 000 крон. Об этом сообщил пресс-секретарь Южноморавской полиции Богумил Малашек, отметив, что, к сожалению, в последнее время количество таких случаев участилось.

У аферы был традиционный сценарий, как и у подобных событий в прошлом, когда люди подвергались мошенничеству и теряли деньги, продавая свои вещи в Интернете.

«Заинтересованное лицо отреагировало на интернет-рекламу, мошенник запросил телефонный контакт и отправил SMS на мобильный телефон продавца со ссылкой на мошеннический сайт. Затем женщина заполнила необходимые данные, в том числе информацию о доступе к банковскому счету и платежной карте», — сказал Малашек.

Впоследствии молодая женщина предоставила мошеннику коды подтверждения, присланные банком. «Таким образом неизвестный пока преступник получил доступ к счету, с которого сразу же исчезло почти 200 000 крон в ходе нескольких транзакций», — добавил представитель полиции.

Мошенничество набирает обороты

Подобные махинации в Сети в последние месяцы множатся как грибы после дождя, и полиция неоднократно предостерегала людей. Например, в мае этого года женщина из Оломоуца хотела продать на интернет-базаре кровать за 500 крон, но вместо того, чтобы заработать, потеряла 250 000 крон.

В сентябре 24-летняя женщина из Оломоуца снова поплатилась за свою доверчивость, когда через рекламный портал захотела продать учебник менее чем за 200 крон. Она не только не получила денег, но и потеряла более 55 000 крон.

Люди должны быть очень осторожны при продажах в Интернете. Это особенно актуально в тех случаях, когда заинтересованная сторона пытается убедить их на нестандартную схему оплаты. Переход по любым ссылкам от покупателя и заполнение информации в присланных формах может быть очень опасным. Пересылать коды подтверждения из банков незнакомцам нельзя ни при каких обстоятельствах.

Источник: novinky.cz

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