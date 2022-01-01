Сегодня вечером на западе и юге Чехии ожидаются сильные грозы. В выходные наступит «осенняя» погода

Сильные грозы с порывами ветра около 70 километров в час пройдут над западной и южной Чехией во второй половине дня, вечером и ночью. Они могут сопровождаться проливными дождями и мелким градом, следует из предупреждения Чешского гидрометеорологического института (ČHMÚ).

Предупреждение о сильной грозе действует с 17:00 сегодняшнего дня и до 2:00 для Южночешского, Пльзеньского и Карловарского краев, части Высочины и южных районов Среднечешского края.

Дождь также ожидается в четверг, но во второй половине дня осадков станет меньше, как и облачности.

В четверг температура местами поднимется до 20 градусов, а в конце недели она будет колебаться всего от 10 до 14 градусов тепла. Во многих городах этого будет достаточно для начала отопительного сезона.

Источник: ceskenoviny.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – Интернет-мошенники в Чехии. Как не стать жертвой?

YouTube – Где искупаться в Праге и ее окрестностях?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день