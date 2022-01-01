Сегодня вечером на западе и юге Чехии ожидаются сильные грозы. В выходные наступит «осенняя» погода

Предупреждение о сильной грозе действует с 17:00 сегодняшнего дня и до 2:00 для Южночешского, Пльзеньского и Карловарского краев, части Высочины и южных районов Среднечешского края.
Дождь также ожидается в четверг, но во второй половине дня осадков станет меньше, как и облачности.
В четверг температура местами поднимется до 20 градусов, а в конце недели она будет колебаться всего от 10 до 14 градусов тепла. Во многих городах этого будет достаточно для начала отопительного сезона.
Источник: ceskenoviny.cz
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