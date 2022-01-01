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На налогах после легализации каннабиса государство могло бы зарабатывать до 1,8 млрд крон ежегодно

На налогах после легализации каннабиса государство могло бы зарабатывать до 1,8 млрд крон ежегодно

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anastasiia-kn
14 сентября
13:52
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По словам депутатов от партии Piráti, после легализации употребления каннабиса государство могло бы ежегодно зарабатывать от 650 млн до 1,8 млрд крон в виде налогов. В исследовании, которое они представили сегодня журналистам, предлагаются различные варианты регулирования рынка марихуаны, в том числе обязательная регистрация покупателей.

На налогах после легализации каннабиса государство могло бы зарабатывать до 1,8 млрд крон ежегодно

«Благодаря налогообложению мы будем получать миллиарды крон в год и в то же время предотвратим ненужные расходы на препятствие торговле. Если нам удастся запустить регулируемый рынок вместе с немецким, это будет означать огромные возможности для нашей экономики в области экспорта», — заявила депутат Клара Кочманова.

По ее словам, целью также является ограничение черного рынка и доступа несовершеннолетних к каннабису. Депутатов вдохновило регулирование рынка в США, где для продажи требуется лицензия, в Канаде, где запрещена реклама и при этом проводятся информационные кампании по снижению вреда от употребления, и в Уругвае, где ввели реестр легальных пользователей.

Германия, Мальта и Люксембург также готовятся к возможной легализации марихуаны.
 

Источник: ceskenoviny.cz

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