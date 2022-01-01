На налогах после легализации каннабиса государство могло бы зарабатывать до 1,8 млрд крон ежегодно

По словам депутатов от партии Piráti, после легализации употребления каннабиса государство могло бы ежегодно зарабатывать от 650 млн до 1,8 млрд крон в виде налогов. В исследовании, которое они представили сегодня журналистам, предлагаются различные варианты регулирования рынка марихуаны, в том числе обязательная регистрация покупателей.

«Благодаря налогообложению мы будем получать миллиарды крон в год и в то же время предотвратим ненужные расходы на препятствие торговле. Если нам удастся запустить регулируемый рынок вместе с немецким, это будет означать огромные возможности для нашей экономики в области экспорта», — заявила депутат Клара Кочманова.

По ее словам, целью также является ограничение черного рынка и доступа несовершеннолетних к каннабису. Депутатов вдохновило регулирование рынка в США, где для продажи требуется лицензия, в Канаде, где запрещена реклама и при этом проводятся информационные кампании по снижению вреда от употребления, и в Уругвае, где ввели реестр легальных пользователей.

Германия, Мальта и Люксембург также готовятся к возможной легализации марихуаны.



Источник: ceskenoviny.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – Интернет-мошенники в Чехии. Как не стать жертвой?

YouTube – Где искупаться в Праге и ее окрестностях?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день