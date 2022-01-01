66 тысяч детей беженцев записались в чешские школы, но 10 тысяч из них не пришли на занятия

По данным ведомства на 12 сентября, в школах Чехии зарегистрированы 66 163 ребенка украинских беженцев.
«Из них около 10 тысяч — в детских садах, 51 тысяча — в начальных школах, 4,5 тысячи — в общеобразовательных школах, остальные — в консерваториях и высших профессиональных учебных заведениях», — подсчитал депутат.
По его словам, на данный момент школу реально посещают около 56 тысяч учеников, еще 10 тысяч не приступили к обучению.
Он напомнил, что в случае отсутствия без уважительной причины на протяжении 20 дней ребенок может быть отчислен, после чего у него есть еще 15 дней, чтобы ответить на предупреждение от учебного заведения. Министерство обосновывало это положение при утверждении закона тем, что беженцы часто переезжают, не уведомив школу, и тем самым блокируют места для других абитуриентов.
Новый закон предусматривает, что беженцы должны начать посещать школу в Чехии не позднее чем через 90 дней с момента предоставления временной защиты.
Источник: novinky.cz
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