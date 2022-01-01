66 тысяч детей беженцев записались в чешские школы, но 10 тысяч из них не пришли на занятия

В настоящее время в чешские учебные заведения записалось около 66 000 украинских беженцев, из которых порядка 10 000 фактически их не посещают, заявил заместитель министра образования Ян Мареш на заседании парламентского комитета по образованию. По его словам, наибольшее количество посещает начальные школы — около 51 000. Точные данные в Министерстве образования и культуры появятся после конца сентября.

По данным ведомства на 12 сентября, в школах Чехии зарегистрированы 66 163 ребенка украинских беженцев.

«Из них около 10 тысяч — в детских садах, 51 тысяча — в начальных школах, 4,5 тысячи — в общеобразовательных школах, остальные — в консерваториях и высших профессиональных учебных заведениях», — подсчитал депутат.

По его словам, на данный момент школу реально посещают около 56 тысяч учеников, еще 10 тысяч не приступили к обучению.

Он напомнил, что в случае отсутствия без уважительной причины на протяжении 20 дней ребенок может быть отчислен, после чего у него есть еще 15 дней, чтобы ответить на предупреждение от учебного заведения. Министерство обосновывало это положение при утверждении закона тем, что беженцы часто переезжают, не уведомив школу, и тем самым блокируют места для других абитуриентов.

Новый закон предусматривает, что беженцы должны начать посещать школу в Чехии не позднее чем через 90 дней с момента предоставления временной защиты.

Источник: novinky.cz

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