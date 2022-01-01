Молодые люди грабили дома по всей Чехии. Полиция задержала их в кемпинге

«К своему удивлению, полицейские задержали молодых людей на своей машине в кемпинге, а затем перевезли их в отделение полиции. Делом продолжают заниматься следователи по уголовным делам, и, исходя из найденной информации, нельзя исключать, что число потерпевших может увеличиться, точно так же, как и размер причиненного ущерба», — заявила пресс-секретарь полиции Люция Конечна.
Некоторые из задержанных частично признались в совершении преступлений. Группа молодых людей — иностранцев, помимо наличных денег, забрала из шести домов все, что можно было обналичить, особенно драгоценности и электронику. По словам пресс-секретаря, они грабили дома с середины июля этого года. Банда действовала в основном в Находском районе Чехии.
Сейчас молодые люди находятся под стражей. Полиция предъявила им обвинения в краже, незаконном проникновении и повреждении чужого имущества, за что им грозит до восьми лет тюрьмы, если их вина будет доказана.
Источник: novinky.cz