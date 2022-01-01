В Чехии чуть не столкнулись скоростной и пассажирский поезда

Утром 15 сентября на главном железнодорожном коридоре между Оломоуцем и Прагой скоростной поезд Pendolino и пассажирский поезд ехали навстречу друг другу по одному и тому же пути и остановились на расстоянии нескольких десятков метров друг от друга. Движение по коридору было восстановлено около десяти часов утра.

Поезда оказались друг перед другом на одном пути основного железнодорожного коридора между Оломоуцем и Прагой на участке между Красиковым и Гоштейном. «По имеющейся у нас информации, поезда остановились на расстоянии нескольких десятков метров друг от друга», — сказал Мартин Драпал, пресс-секретарь Железнодорожной инспекции.

По его словам, пока неясно, что стало причиной ошибки. «Пока нельзя сказать, коллеги выезжают на место ЧП и проведут собственное расследование. На данный момент пока невозможно сказать, где причина», — добавил он.

Движение по трассе было прервано, сайт Чешских железных дорог называет причиной проблемы с движением. В 10:00 движение частично восстановлено.

«Движение между станциями Забржех-на-Мораве и Рудольтице обеспечено на одном из двух путей, можно ожидать увеличения задержек поездов на 5-25 минут», - сказал перевозчик. Некоторые поезда задерживались на час.

Источник: ceskatelevize.cz