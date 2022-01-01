В Чехии чуть не столкнулись скоростной и пассажирский поезда

Поезда оказались друг перед другом на одном пути основного железнодорожного коридора между Оломоуцем и Прагой на участке между Красиковым и Гоштейном. «По имеющейся у нас информации, поезда остановились на расстоянии нескольких десятков метров друг от друга», — сказал Мартин Драпал, пресс-секретарь Железнодорожной инспекции.
По его словам, пока неясно, что стало причиной ошибки. «Пока нельзя сказать, коллеги выезжают на место ЧП и проведут собственное расследование. На данный момент пока невозможно сказать, где причина», — добавил он.
Движение по трассе было прервано, сайт Чешских железных дорог называет причиной проблемы с движением. В 10:00 движение частично восстановлено.
«Движение между станциями Забржех-на-Мораве и Рудольтице обеспечено на одном из двух путей, можно ожидать увеличения задержек поездов на 5-25 минут», - сказал перевозчик. Некоторые поезда задерживались на час.
Источник: ceskatelevize.cz