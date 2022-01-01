Seznam Zprávy: плиточник из Чехии, который был причастен к крупным делам режима Путина

В родной России он сблизился с людьми, сыгравшими ключевую роль в делах вокруг замученного адвоката Магнитского и отравленного экс-агента Литвиненко. Seznam Zprávy рассказывает историю бизнесмена Григория Бубнова.

На самом краю города Сланы, с видом на поле, расположен неприметный ареал. Wild Stone International открыла там магазин и офисы. Судя по ассортименту, выставленному вокруг здания, компания занимается производством и продажей каменных облицовок и брусчатки.

Однако более интересен его мажоритарный владелец компании русского происхождения Григорий Бубнов.

Как удалось выяснить Seznam Zprávy, в родной России Бубнов оказался в кругу лиц, сыгравших решающую роль в двух крупных и печально известных делах новейшей российской истории — в деле адвоката и аудитора Сергея Магнитского, погибшего в 2009 году в российском СИЗО со следами пыток, или по делу беглого агента Александра Литвиненко, отравленного в Лондоне в 2006 году.

Например, о том, что Бубнов был одноклассником, а потом многолетним деловым партнером ключевого, а потом при странных обстоятельствах погибшего свидетеля по делу Магнитского Александра Перепиличного.

По версии российского журналиста-расследователя Анастасии Кириленко, Бубнов связан с делом Александра Литвиненко своим сотрудничеством с российским агентом Дмитрием Ковтуном, который, по версии следствия, участвовал в отравлении Литвиненко.

В Чехии Григорий Бубнов живет такой же неприметной жизнью, как штаб-квартира его компании недалеко от города Сланы. Из торгового реестра и записей реальных владельцев компаний можно прочитать, что у него уже есть чешское гражданство и что он не только зарабатывает на жизнь продажей каменной плитки, но и занимается девелоперским бизнесом.

Узнать о нем больше из прямого интервью невозможно. Уроженец Москвы Бубнов отказался общаться с редакцией Seznam Zprávy, хотя журналисты пытались связаться с ним с июня этого года.

Однако следы его бизнеса прослеживаются. Бизнес начал развиваться в Чешской Республике четверть века назад. У него уже были здесь какие-то компании, когда он еще официально жил в России. Первое деловое упоминание о нем относится к середине 90-х годов, когда это были компании SinEx и BILKIS-Trade, уже вычеркнутые из чешского реестра.

Вот уже два десятилетия Григорий Бубнов владеет контрольным пакетом акций компании Wild Stone International, расположенной недалеко от Сланы. Именно через нее Seznam Zprávy пытался установить связь с российским бизнесменом. Но чешский совладелец и управляющий директор компании Йиржи Холомек сначала заявил, что Григорий Бубнов не хочет, чтобы он передавал контакт. Поэтому редакция отправила Бубнову серию вопросов через Холомека, но никто не ответил на них.

Иржи Холомек раскрыл причины в конце прошлой недели: «Извините, но мы не можем реагировать на такую ​​чепуху».

Григорий Бубнов официально развил образовательную деятельность в Чехии. В свое время он также исполнял обязанности ректора российского Московского технологического института (МТИ). Чешское отделение этой школы тогда указало в качестве своей штаб-квартиры дом в Дольни-Хабрах, зарегистрированный на жену Бубнова Ольгу.

Однако с 2017 года основным чешским бизнесом Бубнова стала девелоперская сфера. Это компании VLK development и группа G2, совладельцами которых является еще один российский бизнесмен Александр Ручев.

В Чехии этот человек малоизвестная фигура, но в России он один из ключевых игроков. До 2016 года он руководил и был совладельцем крупнейшей российской компании, занимающейся жилищным строительством — «Мортон», которую затем продал с другими акционерами и начал новый бизнес в сфере недвижимости в рамках группы «Основа». В том числе и в Чехии, а именно у Бубнова.

Пока, по имеющейся информации, речь идет о двух жилых проектах в Праге. Один был завершен в прошлом году в пражском Смихове, а другой готовится в Либни.

Однако в случае с Григорием Бубновым необходимо особо отметить его прежние деловые связи в России.

Как уже упоминалось, его давним деловым партнером был Александр Перепиличный, ключевой свидетель по делу о хищениях в крупном размере в российском госуправлении, которое распутывал адвокат и аудитор Сергей Магнитский.

В 2010 году Перепиличный и его семья исчезли из России и обосновались в Лондоне. Однако домой он так и не вернулся, он скоропостижно скончался в ноябре 2012 года. В возрасте 44 лет он был найден мертвым недалеко от своего дома в Вейбридже, недалеко от Лондона, после утренней пробежки.

Не только из-за неожиданной смерти в молодом возрасте, в течение нескольких лет ходили предположения о возможности отравления его природным ядом (но это так и не было доказано). По сути, Перепиличный помог раскрыть дело о крупных налоговых махинациях, которое впервые описал Магнитский в заключении, с предыдущими личными показаниями.

Более подробной информации о том, что Григорий Бубнов, находящийся в Чехии, лично причастен к преступной деятельности, расследуемой Сергеем Магнитским, нет.

Однако российские СМИ того времени сообщили о конфликте, разгоревшемся между Бубновым и Перепиличным еще до того, как Перепиличный эмигрировал, и заговорили о мошенничестве. СМИ даже писали о шантаже, к которому, по их словам, был причастен и другой бывший коллега, Александр Семенов. Все трое - Перепиличный, Бубнов и Семенов - знакомы еще со школы. Все они окончили Московский физико-технический институт.

Бубнов, также активный в академической сфере, среди прочего основал в России банк «Пушкино», крупным акционером которого долгое время был. Он также работал в East Bridge Bank и Financial Bridge. И во всех этих компаниях, по имеющейся информации, он когда-то работал с Перепиличным и Семеновым, а эти хозяйствующие субъекты также должны были быть причастны к налоговым махинациям с возмещением НДС в России.

По данным антикоррупционного сайта The Transborder Corruption Archive (TBCA) и The Insider, в 2009 году Бубнов и Семенов вынудили Перепиличного, попавшего в беду во время финансового кризиса, подписать долговую расписку.

На сервере также подробно описывается, как Перепиличного под дулом пистолета загнали в припаркованную машину прямо в аэропорту после возвращения из командировки.

«Григорий Бубнов был партнером Александра Перепиличного, который проходил свидетелем по делу Магнитского. Бубнов подал в суд на Перепиличного за долг. По словам адвоката Сергея Магнитского, Перепиличному угрожали оружием люди, действующие от имени г-на Бубнова», — рассказала российский журналист-расследователь Анастасия Кириленко.

По ее словам, Перепиличного заставили подписать документы о том, что он должен деньги Бубнову. «После этого компании, связанные с Бубновым, официально подали на Перепиличного в суды Москвы. В конце концов Перепиличный сбежал в Лондон и передал доказательства по делу Магнитского американскому финансисту Биллу Браудеру», — рассказала Кириленко, которая, помимо прочего, сняла документальный фильм о президенте России Путине и его связях с преступным миром.

Тени вокруг Литвиненко

По словам Кириленко, которая уже уехала из России и сейчас живет в Париже, бизнесмен Бубнов также был близок к скандальным фигурам, связанным с убийством опытного агента Александра Литвиненко.

В свое время британские следователи и Европейский суд по правам человека пришли к выводу, что за отравлением Литвиненко в 2006 году стоят российские агенты Дмитрий Ковтун и Андрей Луговой.

По словам Кириленко, именно с Ковтуном, который умер в июне этого года, Бубнов в свое время сотрудничал при взыскании долга перед своим бывшим партнером по банку Перепиличной.

«Григорий Бубнов сотрудничал с Дмитрием Ковтуном из ООО «Йирса». Именно эта компания подала в суд на г-на Перепиличного. Ковтун является деловым партнером Андрея Лугового, вернее, формально является партнером членов семьи Лугового», — пояснила Seznam Zprávy Кириленко.

По ее словам, Ковтун и Луговой собирали деньги через непрозрачные компании. «Кто-то может спросить, как господин Ковтун и господин Луговой, подозреваемые в убийстве Литвиненко, могут одновременно стоять за такими финансовыми потоками. Но на самом деле приказы сверху получают сотрудники ФСБ. Кстати, господин Луговой сейчас отвечает за банковскую деятельность на Крымском полуострове», — добавляет журналист-расследователь.

Источник: seznamzpravy.cz