Достаем теплые вещи? В Чехии похолодает еще сильнее — в воскресенье ожидается +9 градусов

Хотя сегодня еще относительно тепло и температура в некоторых местах Чехии достигнет около 20 градусов по Цельсию, в выходные ожидается максимум в 16 градусов.
В пятницу самые высокие дневные температуры опустятся до 14-18 градусов, в субботу — до 11-15 градусов, а в воскресенье и вовсе составят 9-13 градусов. Только в южной Моравии, по данным ČHMÚ, в воскресенье температура все еще может подняться до 16 градусов.
Ночью в выходные температура может опускаться до пяти градусов.
В начале следующей недели после прохладных выходных снова потеплеет. В понедельник по всей Чешской Республике температура составит от 10 до 14 градусов, а со вторника повысится до 11-16 градусов. Однако по-прежнему будет облачно и проливные дожди.
Источник: ceskenoviny.cz
Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:
YouTube – Интернет-мошенники в Чехии. Как не стать жертвой?
YouTube – Где искупаться в Праге и ее окрестностях?
Telegram – короткий дайджест новостей за день
Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии
Instagram – фото- и видеоновости каждый день