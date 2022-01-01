Достаем теплые вещи? В Чехии похолодает еще сильнее — в воскресенье ожидается +9 градусов

На выходные синоптики обещают еще большее похолодание и дождливую погоду, а температура в Чехии днём может опуститься до девяти градусов. Будет в основном облачно, местами пройдут дожди, как следует из прогноза Чешского гидрометеорологического института (ČHMÚ).

Хотя сегодня еще относительно тепло и температура в некоторых местах Чехии достигнет около 20 градусов по Цельсию, в выходные ожидается максимум в 16 градусов.

В пятницу самые высокие дневные температуры опустятся до 14-18 градусов, в субботу — до 11-15 градусов, а в воскресенье и вовсе составят 9-13 градусов. Только в южной Моравии, по данным ČHMÚ, в воскресенье температура все еще может подняться до 16 градусов.

Ночью в выходные температура может опускаться до пяти градусов.

В начале следующей недели после прохладных выходных снова потеплеет. В понедельник по всей Чешской Республике температура составит от 10 до 14 градусов, а со вторника повысится до 11-16 градусов. Однако по-прежнему будет облачно и проливные дожди.

Источник: ceskenoviny.cz

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