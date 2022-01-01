«Фермеры не видят света в конце туннеля». По всей Чехии на протесты выходят крупные земледельцы

В четверг на акции протеста в разных местах Чехии вышли фермеры, используя несколько десятков тракторов и другой тяжелой сельскохозяйственной техники. Протестовали против политики субсидирования правительства и Европейского союза и перед Пражским конгресс-центром.

Чешские фермеры опасаются роста расходов, особенно за счет цен на энергоносители, и низких закупочных цен на продукты питания. Они утверждают, что в Европе может произойти сокращение производства продуктов и ухудшение их доступности для населения, а также критикуют перераспределение денег в пользу мелких фермеров. Последние с их аргументами не согласились и к акции не присоединились.

Сначала фермеры собрались в Праге перед Конгресс-центром. Около девяти часов вечера в среду, 14 сентября, они начали акцию протеста с пресс-конференции, на которой выступили представители отдельных профсоюзов. С помощью протеста фермеры требуют переоценку некоторых целей «зеленого курса» для Европы.

«Я не могу себе представить, что к 2030 году мы должны вывести из оборота 10 % пахотных земель. Вероятно, это означает, что в Европе станет по крайней мере на 10 % меньше продовольствия, что, конечно же, означает соответствующее снижение доходов фермеров. Это вопрос, которым должен задаться каждый мыслящий земледелец», — заявил президент Аграрной палаты Чешской Республики Ян Долежал. Он добавил, что на данный момент протестующих поддерживают 14 организаций из 9 стран — участниц Евросоюза, в основном из Центральной и Восточной Европы.

Другие регионы Чешской Республики также выразили свою поддержку протестующим. Десятки тракторов и другая тяжелая сельскохозяйственная техника выехали на дороги в Высочине, Пардубицком, Краловеградецком, Южночешском, Злинском и Карловарском краях.

«Фермеры не видят света в конце туннеля. Наоборот, для них грядут дальнейшие ограничения, очень большие издержки, и все это усложнит им жизнь. Если они не смогут продавать свою продукцию по более высокой цене, что нежелательно, потому что мы хотим, чтобы еда была доступна, они не смогут продолжать работать», — заключил Долежал.

Мелкие фермеры: все идет в нужном направлении

Ассоциация частного сельского хозяйства Чехии (ASZ ČR), объединяющая в основном мелких фермеров и поддерживающая решения действующей власти, не согласна с протестами. По ее словам, мероприятие в четверг «целенаправленно организовано руководством этих организаций, в основном по указке узкой группы собственников крупнейших сельхозпредприятий». Ассоциация утверждает, что протесты на самом деле направлены против интересов большинства чешских фермеров и потребителей.

По мнению ASZ ČR, согласованные с большинством сельхозорганизаций изменения не окажут негативного влияния даже на крупные предприятия. «Нынешняя аграрная политика, конечно, не идеальна, но спустя много лет она наконец шагнула в правильном направлении», — заявило руководство ассоциации.

Источник: novinky.cz

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