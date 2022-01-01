«Свадебный костюм стал похоронным». Мужчина, погибший от руки боксера в Чехии, готовился к свадьбе

По словам матери погибшего, молодой человек, которого жестоко избил, а затем сжег тридцатилетний несостоявшийся боксер Ален Банонго в июле прошлого года, готовился к свадьбе.

«Он уже приготовил у нас дома свадебный костюм, в которогом его и похоронили», — свидетельствовала мать. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение за убийство и другие преступления.

Трагедия произошла в последний день июля прошлого года. По словам прокурора Петра Бейшовца, Банонго бесчинствовал в Брно с раннего утра. Он пытался угнать автомобили, напал на продавца автозапчастей и, наконец, на угнанном фургоне подъехал к гаражам на окраине Брно, где, по-видимому, собирался украсть автозапчасти. Там он и встретил молодого человека, который приехал, чтобы почистить салон своей машины.

Подсудимого встревожило внезапное появление мужчины. Чтобы его не поймали на горячем, он напал на жертву и ударил ее по голове гаечным ключом не менее девяти раз, нанеся серьезные травмы. Затем он погрузил еще живую жертву в свою машину и поджег авто.

«В то же время он понимал, что пострадавший умрет в мучениях», — рассказал прокурор.

Согласно обвинительному акту, Банонго также напал на владельца автосалона и, наконец, после погони, в которой был задействован и вертолет, был пойман полицией.

«У него [потерпевшего] была запланирована свадьба со своей девушкой. У нас дома висел его новый свадебный костюм, который я потом отдала для похорон. После того, как недавно скончался мой муж, сын был мне большой поддержкой. Что меня больше всего огорчает, так это то, что какой-то неизвестный негодяй отнял у моего сына способность осуществить все свои планы. Пусть он получит самое суровое наказание в суде, но даже смертная казнь не вернет мне моего сына», — свидетельствовала мать вскоре после трагедии.

Криминальная коллегия также заслушала судебного эксперта, психиатра и психолога, которые оценили психическое состояние подсудимого.

«У него смешанное расстройство личности с импульсивными и диссоциальными чертами. Можно полностью исключить, что он потерял контроль над собой в момент совершения преступления», — подчеркнул психиатр.

Во время своих показаний Банонго рассказал о том, как он несколько раз принял метамфетамин в тот роковой день, и предположил, что находился в состоянии токсического психоза, то есть не знал, что делал.

Психиатр его слова не подтвердил: «Ничто не указывает на токсический психоз». Психолог же указал, что Банонго имеет патологически структурированную личность и импульсивен со склонностью к агрессивным действиям. «В состоянии алкогольного опьянения он действует импульсивно, не задумываясь о последствиях», — заключил эксперт. Он также указал, что подсудимый пытается выставить некоторые вещи в лучшем свете, чем они есть на самом деле: «Он говорит, что не украл машину, а одолжил ее».

Коллегия по уголовным делам Окружного суда Брно отложила разбирательство до середины октября, когда будут заслушаны оставшиеся свидетельские показания и суд рассмотрит другие доказательства. Затем будет оглашен приговор.



Источник: novinky.cz

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