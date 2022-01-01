Полицейским в Чехии повысят зарплату, чтобы предотвратить увольнения

Зарплату увеличат на 10% с января 2023 года. Мера призвана предотвратить массовые увольнения уже этой осенью. О повышении суммы заявил министр внутренних дел Вит Ракушан (STAN).

Министр добавил, что цель — довести стартовую зарплату полицейского как минимум до 30 000 крон. Сейчас новичок без опыта получает от 26 000 крон после вычета налогов. Однако председатель Независимого профсоюза полиции Чешской Республики (NOS PČR) Томаш Махович не уверен, что такое увеличение оплаты привлечет новых претендентов.

Профсоюзы хотят договориться о вознаграждении

«Вопрос в том, будет ли это достаточно мотивирующим шагом с учетом инфляции, например, для человека с двумя детьми, который проживает в Праге», — прокомментировал Махович.

По его словам, даже люди, проработавшие от 25 до 35 лет, сейчас увольняются. Это подтверждают и данные президиума полиции.

Из 1485 полицейских, уволившихся в этом году, 354 сотрудника прослужили от 25 до 29 лет. После 30-35 лет службу покинули 284 полицейских. По словам Маховича, причина именно в зарплатах.

Он добавил, что NOS PČR в настоящее время пытается договориться с министром внутренних дел и министром юстиции Павлом Блажеком (ODS) о единовременном дисциплинарном поощрении для сотрудников силовых структур, то есть не только полиции, но и тюрем и таможни.

«Речь идет о сумме, к примеру, от 12 000 до 15 000 за месяцы с сентября по декабрь. Это частично покроет инфляцию, чтобы мотивировать их остаться до конца года и не увольняться», — добавил Махович.

По его словам, вполне реально, что в течение четырех-пяти лет могут уйти еще около 4000 сотрудников. В первую очередь потому, что большинство полицейских уже отслужили более 20 лет. По словам Маховича, полиция должна сосредоточиться на поиске людей, которые заменят нынешних сотрудников.

Источник: novinky.cz

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