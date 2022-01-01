За последний месяц в чешских лесах потерялось несколько грибников. Их спасла полиция

«За последний месяц сотрудникам полиции райотдела Есеника пришлось разыскивать почти десяток заблудившихся в лесу грибников и туристов. Все поиски увенчались успехом благодаря самоотверженности и решительности сотрудников полиции. Операции такого типа предполагают поиски на обширных территориях в труднопроходимой местности и сложны с точки зрения персонала и использования поисковой техники», — заявила пресс-секретарь полиции Петра Ваньхарова.

Подобный случай произошел в районе города Простеёв. 72-летний мужчина позвонил в полицию и сообщил, что заблудился в лесу.

«Пожилой мужчина сказал, что они с женой пошли утром за грибами. Он припарковал машину возле леса между деревнями Противанов и Нива и ушел в лес. Примерно через 1,5 часа он понял, что не может найти дорогу обратно. Тем временем у машины его уже ждала жена», — рассказал представитель полиции Либор Хейтман.

Смартфона у заблудившегося не было, и определить его местонахождение по GPS-координатам не представлялось возможным. «Примерно через час полиция нашла его целым и невредимым на лесной дороге», — добавил Хейтман.

В четверг, 15 сентября, полицейский вертолет с тепловизором искал еще одну собирательницу грибов недалеко от Рыхнова — ее нашли спустя два часа, женщина не пострадала.

Сотрудники полиции призывают грибников иметь при себе полностью заряженный мобильный телефон, желательно с загруженным приложением Záchranka. Они также советуют передвигаться в лесу группами и держать близких в курсе своих маршрутов.

Источник: novinky.cz

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