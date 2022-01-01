«Понижение температуры воды или даже закрытие». Энергетический кризис коснулся и бассейнов в Чехии

«Из многих источников у нас есть данные о том, что условия для занятий плаванием со значительной долей вероятности будут усложняться и, возможно, потребуют больших расходов. С учетом роста цен на энергоносители мы ожидаем, что с ростом затрат для содержания бассейнов возрастет и необходимость покрытия этих расходов либо в виде подорожания платы за вход или аренды отдельных бассейнов, либо за счет экономии энергии в виде понижения температуры воды», — сказал генеральный секретарь Чешской спортивной ассоциации плавания Якуб Тесаке.

В начале 2023 года у плавательного стадиона в Подоли, принадлежащего Чешскому спортивному союзу (ČUS), могут возникнуть большие проблемы. Электроэнергия, необходимая для его работы, уже подорожала втрое по сравнению с прошлым годом, а резкое повышение цен на газ ожидается после истечения срока фиксации в конце этого года.

Поэтому ČUS готовит различные сценарии возможных ограничений на работу стадиона в Подоли.

«Крайний вариант — это временное закрытие всей территории в случае, если не удастся покрыть цену на газ или если его поставки будет прекращены», — заявили в профсоюзе.

Тренировки в холодной воде

В Страгове тренер Петра Шкабова пока ухудшений не наблюдает. Небольшое охлаждение бассейна с температуры 27 градусов Цельсия она воспринимает положительно.

«Для нас, профессиональных пловцов, бассейны и так были излишне теплыми. То, что вода охладилось на полградуса, для нас очень даже хорошо. В отличие от публики, которая размеренно купается, спортсмены-пловцы всегда находятся в движении и разминаются», – говорит она.

Предельная температура для тренировок – 25 градусов. Однако в августе Ассоциация бассейнов и саун Чехии предупредила, что дорогая энергия может вынудить владельцев бассейнов снизить температуру с нынешних 26 градусов до 22 градусов по Цельсию. Шкабова такого сценария не ожидает.

«Тогда обычные люди не будут ходить, а владельцы не могут себе этого позволить. 25 градусов — это минимум, на который они могут пойти», — сказала она.

Соревнующиеся пловцы, проводящие в бассейне четыре часа в день, также не смогут тренироваться в слишком холодной воде. Тренер упомянула, что информация об ограничениях отпугивает родителей, которые планировали записать детей в кружки по плаванию. Даже если придется экономить, по ее словам, в ближайшие месяцы ситуация не видится ей безнадежной.

«Я верю, что этой зимой мы как-нибудь справимся. Но что будет в следующем году, никто не знает», — добавила она.

Источник: prazsky.denik.cz

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