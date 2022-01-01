«Он может представлять угрозу безопасности Чехии», — говорит журналистка о российском олигархе

«Он близок к агентам ФСБ, подозреваемым в убийстве, а также был частью коррупционных структур и отмывания денег», — говорит журналист-расследователь Анастасия Кириленко, которая несколько лет следит за делом Григория Бубнова.

Влиятельный российский финансист Григорий Бубнов несколько лет назад обосновался в Чехии, где стал совладельцем нескольких компаний и получил чешское гражданство. По данным сервера Seznam Zprávy, он был связан с людьми, причастными к делам Александра Литвиненко и Сергея Магнитского.

Странными событиями, в которых замешан Бубнов, уже несколько лет интересуется российская журналистка-расследователь Анастасия Кириленко, которая с 2009 по 2015 год работала в российской редакции Радио Свобода, а сейчас пишет для сайта The Insider. Она также является сопродюсером документального фильма «Путин и мафия» и с 2014 года живет в Париже.

В интервью Seznam Zprávy она удивляется решению чешских властей, предоставивших Бубнову гражданство. Григорий Бубнов отказался общаться с редакцией Seznam Zprávy и не ответил ни на один из присланных вопросов.

– Как вы познакомились с предпринимателем Григорием Бубновым?

– Два моих источника, юрист и банкир, представили его мне как банкира, специализирующегося на налоговом мошенничестве.

– Вы встречались с ним лично?

– Нет. Но в 2013 году я подготовила материалы для программы BBC Panorama, которая была посвящена смерти российского бизнесмена Александра Перепиличного, с которым работал Бубнов. Я помогла британским коллегам из BBC организовать встречу с Бубновым в Москве. Это была странная встреча, потому что Бубнов тут же начал обсуждать различные теории заговоров.

– Можете назвать какие?

– В самом начале он обвинил журналистов в том, что они работают на разведку МI6. Также он развивал теорию о том, что Перепиличный на самом деле не умер. Он не отрицал, что лично работал с Перепиличным. Снять на камеру он себя не разрешил.

– Был ли Бубнов близок к Кремлю и Путину?

– Я не могу сказать точно. Но! Вся схема отмывания денег и налоговых махинаций, на которую указал адвокат Сергей Магнитский, связана с личностью миллиардера Сергея Ролдугина (крестного отца старшей дочери Путина — прим. ред.). Речь шла о махинациях на сумму 230 миллионов долларов, которые не прошли бы без ведома тогдашнего министра финансов Алексея Кудрина, также близкого к Путину.

– Мог ли Бубнов выйти на связь с ФСБ?

– Коррупционная схема, которую я вам описала в деле, разоблаченном г-ном Магнитским, не сработала бы без какой-либо защиты или закрытия глаз со стороны ФСБ. В прошлом некоторые российские региональные СМИ сообщали о случаях, когда Бубнов и его партнеры хвастались своими связями с властями. Кроме того, Бубнов был связан с двумя более мелкими банками, имеющими контакты с российскими властями.

– Как Бубнов был задействован в деле Магнитского?

– Григорий Бубнов был деловым партнером Александра Перепиличного, проходившего свидетелем. Бубнов подал в суд на Перепиличного за долг. По словам адвоката Сергея Магнитского, Перепиличному угрожали оружием люди, действовавшие именно от имени г-на Бубнова, и его заставили подписать документы о том, что он должен Бубнову деньги. После этого компании, связанные с Бубновым, официально подали заявление на Перепиличного в московские суды. В конце концов Перепиличный сбежал в Лондон и передал доказательства по делу Магнитского американскому финансисту Биллу Браудеру. Однако вокруг дел Магнитского и Перепиличного еще крутится немало людей.

– Как Бубнов был связан с людьми, замешанными в деле об убийстве в Лондоне бывшего агента ФСБ Александра Литвиненко?

– Григорий Бубнов сотрудничал с Дмитрием Ковтуном из ООО «Джерси». Именно эта компания подала в суд на г-на Перепиличного, как я говорила вам минуту назад. Ковтун в свою очередь является деловым партнером Андрея Лугового, вернее, формально является компаньоном членов семьи Лугового, как показывает Российский торговый реестр. Похоже, Ковтун и Луговой отмывали деньги через непрозрачные компании.

Кто-то может задаться вопросом, как г-н Ковтун и Луговой, двое подозреваемых в убийстве Литвиненко, могут одновременно стоять за такими финансовыми потоками. Но на самом деле они связаны с ФСБ, откуда получают приказы. Луговой сейчас разыскивается в связи с банковскими операциями на Крымском полуострове вместе с двумя другими российскими бизнесменами, имеющими международное криминальное прошлое.

– Как вы думаете, почему г-н Бубнов обосновался в Чехии?

– На самом деле один польский журналист указал мне, что Бубнов открыл бизнес в Чехии. Чехия — правовое государство, а значит, пока российский следователь не скажет, что Бубнов использует для своего бизнеса грязные или криминальные деньги, Бубнов может приобретать недвижимость в Чехии, как и любой другой инвестор.

Возможно, г-н Бубнов ностальгирует по советской эпохе, возможно, у него есть связи с людьми, которые служили вашему прежнему просоветскому политическому режиму, а теперь выступают в качестве посредников в интересах России. Мне попадались дела, в которых фигурировали чешские пророссийские посредники и российские коррумпированные чиновники.

– Как вы думаете, насколько Чехия популярна среди российских олигархов?

– Очень популярна. Классическим направлением являются Карловы Вары, где олигархи владеют недвижимостью и одновременно налаживают бизнес. Бизнесмен и критик Путина Виталий Гинзбург, за историей которого вы подробно следили, рассказал, что видел Алексея Крапивина, связанного с делом, известным как «русская прачечная» или «молдавская схема», в Карловых Варах. Крапивину также принадлежат виллы в испанской Марбелье, еще одном популярном «русском» месте. Безопасными убежищами для имущества российских финансистов являются Французская Ривьера, Италия, Испания, Германия, а также Чехия.

– Вас удивило, что Григорий Бубнов получил чешское гражданство?

– Я нахожу это совершенно абсурдным, на мой взгляд, это может быть угрозой вашей безопасности. Он близок к агентам ФСБ, подозреваемым в убийствах, входил в состав коррупционных структур и отмывал деньги. Что, если он получал инструкции из Кремля? Представьте ситуацию: Путин будет закрывать глаза на то, что вы воровали в России. Взамен вам дадут задание организовать пропутинскую диаспору за границей, влиять на чешских чиновников и политиков...

Описанный мной пример — бывший глава РЖД Владимир Якунин, который 20 лет назад вступил в контакт с Милошем Земаном и его окружением. Примером может служить и бизнесмен Константин Малофеев, в отношении которого в 2014 году в России проводилось расследование по делу о хищениях. Однако впоследствии обвинения были сняты, поскольку Малофеев принимал активное участие во вторжении России в Украину и в обращении к европейским ультраправым политикам.





Источник: seznamzpravy.cz

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