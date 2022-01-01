České dráhy повысят цены в пределах 15%, что ниже уровня инфляции

Средний уровень инфляции в Чешской Республике сейчас составляет около 17%. По словам министра транспорта Мартина Купки (ODS), рост цен на услуги Чешских железных дорог не превысит 15%.

Чешские железные дороги повышают тарифы с учетом инфляции каждый год. Глава государственного перевозчика заявил в интервью серверу iDNES.cz, что в следующем году цены на билеты могут вырасти на 10-20%. Повышение цен необходимо в основном из-за ощутимого роста затрат. Пока в этом году больше всего компания заплатила за электроэнергию, топливо и запчасти.

В понедельник, 19 сентября, Купка исключил возможность роста цен до уровня текущей инфляции, однако не сообщил, на сколько именно подорожает железнодорожный транспорт с декабря.

Министр надеется найти пути разумной экономии за счет лучшей организации перевозок или модернизации поездов, например расширения их вместимости.

В первой половине этого года České dráhy понесли убыток в 931 млн крон — на 714 млн крон больше, чем годом ранее.

Источник: ceskenoviny.cz

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