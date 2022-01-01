Нападение украинца на женщину в Градце-Кралове оказалось фейком

В соцсетях до сих пор распространяется ложная информация об инциденте в Градце-Кралове, а началось все с поста в Facebook некой Ленки К., которая выложила две свои фотографии со шрамом и синяком на лице. В посте описан якобы случай нападения на нее со стороны украинского смотрителя на детской площадке. Собрав сотни репостов и откликов, пост пропал из сети — предположительно, его удалил сам автор. В полиции инцидент на детской площадке подтвердили, но пояснили, что пост вводит в заблуждение, так как смотритель не является иностранцем.

«Когда на детской площадке ты пытаешься защитить своего ребенка, а на тебя нападает украинский смотритель. Слава Украине», — написала Ленка К. в Facebook и прикрепила соответствующие фотографии.

Пост, который она уже удалила, за несколько дней набрал более пятисот перепостов и сотни возмущенных комментариев. Звучали также призывы сообщить о происшествии в полицию, на что Ленка К. ответила, что она, конечно же, уже это сделала.

Однако полиция видит инцидент иначе: патруль установил, что детская площадка уже закрывалась, а женщина не хотела уходить, поэтому и произошел конфликт.

Пресс-секретарь полиции Эва Прачаржова также подчеркнула, что смотритель не был украинцем или даже иностранцем, как написала в своем посте Ленка К.

Источник: irozhlas.cz

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