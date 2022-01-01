Нападение украинца на женщину в Градце-Кралове оказалось фейком

«Когда на детской площадке ты пытаешься защитить своего ребенка, а на тебя нападает украинский смотритель. Слава Украине», — написала Ленка К. в Facebook и прикрепила соответствующие фотографии.
Пост, который она уже удалила, за несколько дней набрал более пятисот перепостов и сотни возмущенных комментариев. Звучали также призывы сообщить о происшествии в полицию, на что Ленка К. ответила, что она, конечно же, уже это сделала.
Однако полиция видит инцидент иначе: патруль установил, что детская площадка уже закрывалась, а женщина не хотела уходить, поэтому и произошел конфликт.
Пресс-секретарь полиции Эва Прачаржова также подчеркнула, что смотритель не был украинцем или даже иностранцем, как написала в своем посте Ленка К.
Источник: irozhlas.cz
Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:
YouTube – Интернет-мошенники в Чехии. Как не стать жертвой?
YouTube – Где искупаться в Праге и ее окрестностях?
Telegram – короткий дайджест новостей за день
Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии
Instagram – фото- и видеоновости каждый день