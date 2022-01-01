Во время октябрьской акции от BESIP и GrandOptical можно будет бесплатно проверить зрение

В этом году специалисты из Группы дорожной безопасности BESIP и GrandOptical провели исследование, которое показало, что примерно каждый пятый водитель не носит очки во время вождения, хотя должен. Половина велосипедистов, имеющих проблемы со зрением, также не носит очки.

Осень и зима – сложный период на дорогах с точки зрения аварийности. Дни становятся короче, а погода портится, поэтому из-за внешних условий ухудшается видимость.

«Плохое зрение особенно сказывается на вождении в условиях плохой видимости. В прошлом году из-за нее погибло 67 человек, а с наступлением осени и ухудшением погоды число таких случаев значительно увеличивается», — говорит Томаш Нержольд, глава BESIP.

В рамках кампании в октябре можно будет бесплатно проверить зрение во всех 60 магазинах GrandOptical по всей Чешской Республике. Записаться можно лично, по телефону или на сайте. Измерение зрения обычно занимает около 15 минут, и клиент сразу же получает результаты.

Опрос среди водителей

Опрос показал, как у чешских водителей обстоят дела со зрением. 61% опрошенных заявил о наличии у себя какого-либо дефекта зрения, чаще всего близорукости, нарушения зрения при слабом освещении или дальнозоркости. В то же время трудности значительно возрастают с возрастом: миопия в два раза чаще встречается у людей старше 50 лет, чем в более молодой группе.

19% тех, кто должен регулярно носить очки или контактные линзы, не делают этого при вождении автомобиля. Больше половины поступают так при езде на велосипеде. Наименее ответственны люди моложе 29 лет.

Согласно опросу, 23% проходят проверку зрения каждый год, еще 29% — раз в два года. Таким образом, рекомендуемую частоту проверки соблюдают в общей сложности 52% респондентов. 9% проверяют зрение раз в три года, столько же — раз в четыре-пять лет. 16% ходят к офтальмологу еще реже. 14% людей никогда не проверяли зрение.

Источник: besip.cz

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