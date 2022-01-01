«‎Русским все равно, кого отправлять на фронт»‎, — говорит бывший начальник Генерального штаба армии ЧР

Запад дал понять, что не хочет мира между Украиной и Россией, — заявил российский президент и объявил частичную мобилизацию, которая коснется 300 тысяч резервистов. Что это значит в контексте боевых действий в Украине? И как на это должна реагировать Европа?

По мнению ряда экспертов, объявление мобилизации — признание того, что ситуация в Украине складывается для России не лучшим образом.

Обращение президента Путина к нации, вероятно, будет иметь еще один результат: по данным британской BBC, можно ожидать, что многие россияне захотят как можно быстрее покинуть страну из-за объявления мобилизации.

Йиржи Шедивы, бывший начальник Генерального штаба армии Чешской Республики, дал интервью для чешской передачи Ptám se já. Что прозвучало в разговоре?

1:00 — Россия оказалась под сильным давлением. (...) Мобилизация означает, что русские уже не могли обороняться на территории Украины без ощутимого усиления войск.

2:00 — Мы не знаем подробностей, даже русские не назовут вам точное количество мобилизованных.

3:00 — Невозможно за год подготовить солдат для работы на более сложной технике. Если эта часть военнослужащих запаса будет призвана, потребуется переподготовка. В этом слабость русских: им все равно, как подготовлены люди, — их отправляют на фронт.

5:00 — В российской армии очень много коррупции, поэтому солдатам и раньше не хватало элементарных вещей: они получали, например, паек семилетней давности, и это касалось также снаряжения и припасов. (...) Кроме того, техника для мобилизованных частей имеет более давнюю дату производства. (..) С первой волной призывников придет и техника пятнадцати-двадцатилетней давности.

7:00 — Ясно, что командный корпус не выполняет свою роль, как предполагалось. Более того, командиры не мотивированы. У них нет должного морального духа, а это неминуемо приведет к большим потерям.

9:00 — Посмотрим, как будет выглядеть новый командный корпус. Служившие во времена Советского Союза, вероятно, вернутся. (...) Они могут оказывать сильное влияние на дисциплину. Большая часть солдат присоединится под угрозой наказания, и вопрос в том, насколько это вызовет сопротивление общества. (...) Большое количество тел, которые вернутся домой в полиэтиленовых мешках, способно вызвать серьезную реакцию, что может означать конец правления Путина.

11:00 — Он ждал какого-то предлога, но мы не знали, как он себя поведет. Теперь ясно, что референдумы, которые должны состояться в ближайшие дни в нескольких сепаратистских регионах, будут использованы как аргумент в пользу того, что люди хотят быть в составе России и нужно что-то предпринять для их защиты.

13:00 — Неповиновение призыву в армию всегда строго наказывалось в России. Но может повториться ситуация, подобная той, когда Советский Союз вторгся в Афганистан и поднялось сильное сопротивление, так что Горбачеву пришлось все прекратить.

15:00 — Если командиры не обращают внимания на жестокость солдат, это показывает, что политический режим терпит неудачу с точки зрения гуманности.

18:00 — Несмотря на все более напряженную риторику Путина, я думаю, он пока не собирается применять ядерное оружие.

21:00 — Лояльность военных в России все еще находится на необходимом Путину уровне. Скорее, заставить Путина прекратить войну может российское общество.

Источник: seznamzpravy.cz

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