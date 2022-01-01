Чешские СМИ: умер бывший руководитель Московского авиационного института. Он упал с большой высоты

21 сентября
20:14
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В среду, 21 сентября, скончался бывший ректор Московского авиационного института Анатолий Геращенко. По данным газеты «Известия», он упал с большой высоты в здании вуза.
Семидесятидвухлетний Геращенко работал советником ректора в Московском авиационном институте. По данным «Известий», он упал с высоты в несколько этажей.
«Расследованием смерти будет заниматься комиссия в составе представителей Минобрнауки России, Государственной инспекции труда и МАИ», — сообщили ТАСС в вузе.
Геращенко был ректором института с 2007 по 2015 год.
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Источник: novinky.cz
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