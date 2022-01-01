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Чешские СМИ: умер бывший руководитель Московского авиационного института. Он упал с большой высоты

Чешские СМИ: умер бывший руководитель Московского авиационного института. Он упал с большой высоты

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Kochy
21 сентября
20:14
594
​В среду, 21 сентября, скончался бывший ректор Московского авиационного института Анатолий Геращенко. По данным газеты «Известия», он упал с большой высоты в здании вуза.

Чешские СМИ: умер бывший руководитель Московского авиационного института. Он упал с большой высоты

Семидесятидвухлетний Геращенко работал советником ректора в Московском авиационном институте. По данным «Известий», он упал с высоты в несколько этажей.

«Расследованием смерти будет заниматься комиссия в составе представителей Минобрнауки России, Государственной инспекции труда и МАИ», — сообщили ТАСС в вузе.

Геращенко был ректором института с 2007 по 2015 год.

Только в этом году произошло восемь загадочных смертей высокопоставленных российских менеджеров. Неделю назад директор государственного предприятия «Корпорация Развития Дальнего Востока и Арктики» (КРДВ) Иван Печорин на полном ходу выпал из катера и погиб.

Источник:  novinky.cz



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