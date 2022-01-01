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Пражский зоопарк показал новый павильон для горилл за 300 миллионов крон, в нем даже есть искусственный дождь

Пражский зоопарк показал новый павильон для горилл за 300 миллионов крон, в нем даже есть искусственный дождь

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Kochy
22 сентября
09:56
369
Новый павильон с гориллами в Пражском зоопарке готов. Посетителей ждут не только шесть горилл, но и атмосфера тропического леса. Искусственный дождь, настоящие звуки леса — все это есть в новом павильоне. Для посетителей он откроется 28 сентября.

Пражский зоопарк показал новый павильон для горилл за 300 миллионов крон, в нем даже есть искусственный дождь

Заповедник Джа (Rezervace Dja) — так называется новый павильон, который расположен в конце вольеров Африканского дома. Он стал домом для шести горилл: самца Кисуму, самки Дуни (дочери знаменитой пражской гориллы Мойи), самки Кидживу, ее сводной сестры Шинды с сыном Айабу и самой старшей гориллы Камбы.

Помимо них, в здании также будут обитать гамбийские хомяковые крысы, габонские крошечные мартышки, колобусы и кистеухие свиньи, и будет работать выставка беспозвоночных. Общая стоимость строительства здания, начатого осенью 2019 года, составила около 300 млн крон.

«Весь павильон задуман как путешествие через Камерун в джунгли, где открывается поляна с видом на горилл. Здесь все уникально, абсолютно оригинально. Посетители действительно попадают в лес с живыми растениями, массивными деревьями, объемным звуком и искусственным дождем», — рассказал директор Пражского зоопарка Мирослав Бобек.

Заповедник Джа — один из крупнейших выставочных комплексов. «И внутренние, и наружные экспозиции в два раза больше, а пространство для посетителей — в несколько раз обширнее, чем в существующем павильоне горилл», — пояснил Лукаш Дивоки, заместитель директора зоопарка по инвестициям.

Источник: novinky.cz

 



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