Пражский зоопарк показал новый павильон для горилл за 300 миллионов крон, в нем даже есть искусственный дождь

Заповедник Джа (Rezervace Dja) — так называется новый павильон, который расположен в конце вольеров Африканского дома. Он стал домом для шести горилл: самца Кисуму, самки Дуни (дочери знаменитой пражской гориллы Мойи), самки Кидживу, ее сводной сестры Шинды с сыном Айабу и самой старшей гориллы Камбы.
Помимо них, в здании также будут обитать гамбийские хомяковые крысы, габонские крошечные мартышки, колобусы и кистеухие свиньи, и будет работать выставка беспозвоночных. Общая стоимость строительства здания, начатого осенью 2019 года, составила около 300 млн крон.
«Весь павильон задуман как путешествие через Камерун в джунгли, где открывается поляна с видом на горилл. Здесь все уникально, абсолютно оригинально. Посетители действительно попадают в лес с живыми растениями, массивными деревьями, объемным звуком и искусственным дождем», — рассказал директор Пражского зоопарка Мирослав Бобек.
Заповедник Джа — один из крупнейших выставочных комплексов. «И внутренние, и наружные экспозиции в два раза больше, а пространство для посетителей — в несколько раз обширнее, чем в существующем павильоне горилл», — пояснил Лукаш Дивоки, заместитель директора зоопарка по инвестициям.
Источник: novinky.cz