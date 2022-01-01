В выходные в Чехии будет 19 градусов тепла

​В конце недели в Чехии постепенно потеплеет, в воскресенье термометр покажет 19 градусов Цельсия. Метеорологи ожидают небольшой дождь. Ночью возможны заморозки, которые, особенно в пятницу, 23 сентября, могут негативно сказаться на растениях.

Это следует из прогноза Чешского гидрометеорологического института (ČHMÚ).

Сегодня, 22 сентября, температура воздуха поднимется до 12-16 градусов Цельсия, в последующие дни до воскресенья прогноз обещает повышение максимальной температуры на один градус каждый день. В воскресенье должно быть от 15 до 19 градусов тепла.

Ночью температура в основном составит от 3 до 10 градусов выше нуля. Ранние заморозки могут наблюдаться в пятницу и субботу.

Воскресенье должно быть самым теплым днем, но и самым богатым на осадки.

После выходных дневная температура будет составлять около 19 градусов тепла до вторника, 27 сентября, затем ожидается небольшое похолодание. В среду и четверг максимальные дневные температуры не превысят 16 градусов.

Источник: ceskenoviny.cz

