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Адвоката в Праге подозревают в присвоении 50 миллионов крон у клиентов

Адвоката в Праге подозревают в присвоении 50 миллионов крон у клиентов

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Kochy
22 сентября
15:13
54
Полиция обвинила пражского адвоката Гану Сукову и ее помощника в хищении 50 миллионов крон, которые находились на договоре ответственного хранения. Чешская коллегия адвокатов сообщает на своем сайте, что она приостановила адвокатскую практику Ганы Суковой и Павлы Марешовой.

Адвоката в Праге подозревают в присвоении 50 миллионов крон у клиентов

«Адвокат и помощник юриста вместе в период с июля 2022 года по сентябрь 2022 года несанкционированно использовали средства, доверенные им», — заявил представитель полиции Ян Данек.

По его словам, следователи по уголовным делам зарегистрировали 11 дел с ущербом почти в 50 миллионов крон. Ущерб, вероятно, будет выше.

Полиция описала один из случаев. Женщины получили восемь миллионов крон от покупателя дома в Ходковичках. Несмотря на то, что перевод был совершен, продавец не получил деньги.

«Обе женщины привлечены к уголовной ответственности за хищение, за которое им грозит до десяти лет лишения свободы», — заявил Данек. Женщины отказались давать показания, и впоследствии суд отправил их под стражу.

Коллегия адвокатов Чехии заявила на своем веб-сайте, что приостановила юридическую практику Ханы Суковой и помощника юриста Павлы Марешовой из-за подозрения в растрате. По данным палаты, ее клиентов возьмут на себя адвокаты Каролина Споздилова и Мирослав Кучерка.

Источник: novinky.cz



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