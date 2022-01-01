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Колбасы из Италии Wudy могут содержать опасные для здоровья бактерии

Колбасы из Италии Wudy могут содержать опасные для здоровья бактерии

Партнер рубрики:
Kochy
23 сентября
09:16
307
Государственная ветеринарная служба (ГВС) Чехии предостерегает потребителей от итальянских колбасных изделий, которые продавались в Чехии. Они могут содержать вредные для здоровья бактерии Listeria monocytogenes, которые вызывают заболевание, называемое листериозом.

Колбасы из Италии Wudy могут содержать опасные для здоровья бактерии

Потребители приобрели более 50 кг в Храштянах под Прагой. Продукт можно вернуть в магазин.

ГВС получила информацию о рискованных продуктах на чешском рынке через систему быстрого предупреждения (RASFF). Надзорные органы Италии проинформировали другие государства — члены Европейского союза о профилактическом отзыве указанной продукции из-за случаев заболевания листериозом на территории Италии.

Удалось выяснить, что в одном магазине в Чехии продавались три разных вида итальянских колбас одного и того же производителя Agricola Tre Valli Soc.Coop A.R.L: Max Food SE, Za Tratí 235, 252 19 Chrášťany. В другие магазины они не поступали. В Чехию было импортировано 123,75 кг этих колбасных изделий. Из этого количества удалось изъять 68,4 кг. Остальные 55 кг уже были проданы. 

Бактерии Listeria monocytogenes вызывают заболевание, называемое листериозом. Они могут попасть в организм человека с неправильно обработанной или хранившейся пищей. Здоровый человек обычно без проблем справляется с малыми дозами листерии. Однако эти бактерии могут представлять опасность для людей с ослабленным иммунитетом, пожилых людей, детей и беременных женщин. Размножение бактерий можно предотвратить, соблюдая срок годности и храня продукты при температурах, рекомендованных производителем. Бактерии уничтожаются при достаточной термической обработке пищи.

Источник: svscr.cz

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