Собаки напали на женщину в жилом комплексе в Ческе-Будеевице

Испуганная женщина и мертвый заяц — это результат инцидента, произошедшего поздним вечером 21 сентября в жилом комплексе «Влтава» в городе Ческе-Будеевице. На женщину напали две собаки, которых она пыталась отогнать, пока собаки ловили зайца. Затем на место прибыл владелец собак, который в итоге признался полиции, что не следил за животными должным образом.

Как рассказала пресс-секретарь полиции Вера Школкова, после 22:00 свидетели видели двух больших собак, которые преследовали и затем загрызли зайца на парковке на улице Длоуга.

«С прибывшими на место полицейскими связалась свидетельница происшествия. Увидев двух собак, гонящихся за зайцем, она попыталась отогнать их от жертвы. Однако собаки стали на нее нападать, поэтому она ушла», — рассказала пресс-секретарь.

Тем временем на велосипеде подъехал хозяин собак, взял их на поводок и хотел уехать.

«Когда свидетели сообщили ему о произошедшем, он отверг обвинения. Полиции удалось догнать 23-летнего мужчину на велосипедной дорожке на улице J. Boreckého. На вопрос патрульных он ответил, что его собаки не гоняются за зайцами и дружелюбны к людям», — рассказала Школкова.

Однако, по словам пресс-секретаря, молодой человек в конце концов признался, что не присматривал за животными.

«Дело рассмотрит компетентный административный орган. Кроме того, мужчина обвиняется в правонарушении, предусмотренном законом о дорожном движении: он вел собак на поводке во время езды на велосипеде», — добавила Школкова.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – 257 самых используемых чешских слов. Чешский язык с нуля

YouTube – Чешский язык • Ориентирование в городе • Как пройти?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день