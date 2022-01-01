Результаты опроса: Должна ли Чехия выдавать визы россиянам, спасающимся от мобилизации?

Результаты опроса в телеграм-канале 420оn среди 6000+ подписчиков:
Должна ли Чехия выдавать визы россиянам, спасающимся от мобилизации?
- Да, должна выдавать — 35%
- Нет, не должна выдавать — 65%
Результаты опроса в инстаграм-аккаунте среди 20 000+ подписчиков:
Должна ли Чехия выдавать визы россиянам, спасающимся от мобилизации?
- Да, должна выдавать — 37%
- Нет, не должна выдавать — 63%
Как видите, в обеих соцсетях публика показала удивительное единогласие с отличием всего в пару процентов, но как обстоит дело с мнением самих чехов?
Результаты опроса среди читателей Novinky.cz к 23 сентября 2022 года:
Согласны ли вы с тем, чтобы Чешская Республика не выдавала визы русским, которые бегут от мобилизации?
- Да (не стоит выдавать) — 76,2%
- Нет (стоит выдавать визы россиянам) — 23,8%
Источник опроса: novinky.cz
В данном случае уровень поддержки решения не выдавать визу на десяток процентов выше, чем среди наших русскоязычных читателей.
Как вы думаете, почему? Напишите свои версии в комментариях.
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