Фиктивные пособия? Киберпреступники в Чехии охотятся на самую незащищенную группу населения

Из-за роста инфляции и цен на энергоносители многие домашние хозяйства с трудом сводят концы с концами. Этим пытаются воспользоваться кибермошенники, выдающие себя за сотрудников Министерства труда и социальных дел Чешской Республики (MPSV) и обещающие жилищное пособие. По последним данным, мошенники активно рассылают SMS.

Сначала жертве приходит сообщение, в котором говорится о возможности получить пособие на жилье. К нему прилагается ссылка, по которой люди должны перейти, чтобы узнать больше информации. На самом деле ссылка ведет на мошеннические сайты, к которым министерство не имеет никакого отношения.

«Речь идет о фишинговый атаке, которая, несмотря на усилия, не прекращается. Граждане ежедневно получают тысячи SMS и электронных писем. Мы никогда не отправляли и не планируем отправлять текстовые сообщения. Единственный способ связи — официальный сайт mpsv.cz, никакого посредника для предоставления социальных пособий нет и быть не может», — сказала пресс-секретарь Министерства труда и социальных дел Ева Давидова, добавив, что предупреждения о мошеннических сообщениях размещаются и на официальном сайте министерства.

Злоумышленники таким образом пытаются выманить конфиденциальную информацию, а затем воспользоваться ей для доступа к банковскому счету. При этом они ориентируются на самую слабую на данный момент группу граждан — тех, кто заинтересован в жилищной субсидии. Мошенники пока не используют в качестве предлога единовременное пособие на ребенка.

Аферисты пользуются тем, что сами власти агитируют людей оформлять пособие онлайн, что повышает доверие к преступникам.

Что такое фишинг?

Интернет-мошенники часто рассылают электронные письма якобы от банка, ведомства или какого-либо сайта. Используя эти сообщения, злоумышленники пытаются выманить конфиденциальную информацию, которая касается, например, банковских счетов. Затем они используют эти данные для снятия средств со счета пострадавшего.



Источник: novinky.cz

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