Чешские СМИ: «Я отказываюсь воевать в Украине» — сказал призывник и стал стрелять в военкома

Перед тем как открыть стрельбу, россиянин заявил главе военкомата, что отказывается воевать в Украине. Это произошло прямо в помещении, где проходил призыв, сообщает The Guardian.
На видеозаписи видно, как мужчина в камуфляже стреляет в офицера в упор, в то время как другие потенциальные призывники убегают из комнаты. По сообщениям, мужчина выстрелил не менее трех раз.
Пострадавшего руководителя призывной комиссии медики доставили в больницу в критическом состоянии. Полиция уже задержала нападавшего. Это 25-летний безработный местный житель.
Командир, он же начальник местного военкомата, перед расстрелом собрал бойцов, чтобы произнести речь об уходе на войну. «Никто никуда не пойдет», — сказал молодой человек за несколько мгновений до того, как открыть огонь, сообщает Guardian.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев написал в Telegram, что начальник военкомата находится в больнице в тяжелом состоянии. Он добавил, что стрелявший обязательно понесет наказание.
В последние дни тысячи мужчин и женщин по всей России продемонстрировали свое несогласие с мобилизацией, участвуя в акциях протеста. Сотни тысяч россиян пытаются бежать из страны.
Источник: seznamzpravy.cz
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