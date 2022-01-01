Чешские СМИ: «Я отказываюсь воевать в Украине» — сказал призывник и стал стрелять в военкома

Мужчина расстрелял военного комиссара в военкомате в Усть-Илимске (Иркутская область). Перед стрельбой он заявил, что отказывается воевать в Украине.

Перед тем как открыть стрельбу, россиянин заявил главе военкомата, что отказывается воевать в Украине. Это произошло прямо в помещении, где проходил призыв, сообщает The Guardian.

На видеозаписи видно, как мужчина в камуфляже стреляет в офицера в упор, в то время как другие потенциальные призывники убегают из комнаты. По сообщениям, мужчина выстрелил не менее трех раз.

Пострадавшего руководителя призывной комиссии медики доставили в больницу в критическом состоянии. Полиция уже задержала нападавшего. Это 25-летний безработный местный житель.

Командир, он же начальник местного военкомата, перед расстрелом собрал бойцов, чтобы произнести речь об уходе на войну. «Никто никуда не пойдет», — сказал молодой человек за несколько мгновений до того, как открыть огонь, сообщает Guardian.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев написал в Telegram, что начальник военкомата находится в больнице в тяжелом состоянии. Он добавил, что стрелявший обязательно понесет наказание.

В последние дни тысячи мужчин и женщин по всей России продемонстрировали свое несогласие с мобилизацией, участвуя в акциях протеста. Сотни тысяч россиян пытаются бежать из страны.

Источник: seznamzpravy.cz