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Чешские СМИ: «Я отказываюсь воевать в Украине» — сказал призывник и стал стрелять в военкома

Чешские СМИ: «Я отказываюсь воевать в Украине» — сказал призывник и стал стрелять в военкома

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Kochy
26 сентября
10:10
1620
Мужчина расстрелял военного комиссара в военкомате в Усть-Илимске (Иркутская область). Перед стрельбой он заявил, что отказывается воевать в Украине.

Чешские СМИ: «Я отказываюсь воевать в Украине» — сказал призывник и стал стрелять в военкома

Перед тем как открыть стрельбу, россиянин заявил главе военкомата, что отказывается воевать в Украине. Это произошло прямо в помещении, где проходил призыв, сообщает The Guardian. 

На видеозаписи видно, как мужчина в камуфляже стреляет в офицера в упор, в то время как другие потенциальные призывники убегают из комнаты. По сообщениям, мужчина выстрелил не менее трех раз. 

Пострадавшего руководителя призывной комиссии медики доставили в больницу в критическом состоянии. Полиция уже задержала нападавшего. Это 25-летний безработный местный житель. 

Командир, он же начальник местного военкомата, перед расстрелом собрал бойцов, чтобы произнести речь об уходе на войну. «Никто никуда не пойдет», — сказал молодой человек за несколько мгновений до того, как открыть огонь, сообщает Guardian. 

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев написал в Telegram, что начальник военкомата находится в больнице в тяжелом состоянии. Он добавил, что стрелявший обязательно понесет наказание.

В последние дни тысячи мужчин и женщин по всей России продемонстрировали свое несогласие с мобилизацией, участвуя в акциях протеста. Сотни тысяч россиян пытаются бежать из страны. 

Источник: seznamzpravy.cz

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