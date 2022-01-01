На главных страницах чешских СМИ: Стрельба в школе в Ижевске. Погибли дети

Министерство внутренних дел по Удмуртии первоначально сообщило о шести погибших и около 20 раненых, но, согласно последним данным, это еще не точное число.
Стрельба произошла в школе № 88 в Ижевске. «На место сразу же выехала полиция. Приняты меры к задержанию подозреваемого», — сообщили в ведомстве.
Позже полиция обнаружила тело того, кто открыл огонь. По имеющимся данным, он покончил жизнь самоубийством.
О стрельбе сообщил и глава Удмуртской Республики Александр Бречалов. «На месте работают сотрудники спецподразделений и скорой медицинской помощи. Я прибыл на место и доложу, что происходит».
По его словам, помимо детей погиб охранник.
В школе, которая расположена в центре Ижевска, преподают 80 учителей и учатся 982 ученика.
Источник: novinky.cz
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