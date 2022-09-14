«Мужчины нужны дома»: Украина не пускает студентов в Чехию. Обращение от украинского студенческого сообщества

«Я все еще нахожусь в Украине без возможности попасть в Чехию. Учебный семестр начался 19 сентября, но я также знаю студентов, у которых обучение идет с начала месяца, а выехать из страны они до сих пор не могут», — рассказывает Владислав Игошин.
При этом он указывает, что о первых подобных случаях узнал еще в августе, когда пограничники начали разворачивать некоторых студентов, хотя у них были все необходимые документы.
«Информация на сайте пограничного контроля несколько раз менялась. Сначала они разрешали пересекать границу всем студентам зарубежных вузов. Затем только тем, кто поступил в вуз до начала войны, а с 14 сентября запретили выезжать вообще всем студентам», — описывает ситуацию в Украине Игошин.
Свои слова он подтверждает наличием документа, в котором говорится, что он не может выехать в связи со всеобщей мобилизацией.
Учиться, чтобы восстановить Украину
Девятнадцатилетний Игошин не единственный, кого постигла подобная участь. Количество студентов, которым не удалось выехать, стремительно увеличивается, и они стали активно заявлять об этом в социальных сетях. Сейчас студенты собирают подписи под обращением, которое хотят передать президенту Владимиру Зеленскому и членам правительства.
Большинство из тех, кто подписал обращение, учатся в словацких, польских и чешских университетах. Есть и те, кто направлялся на учебу в Канаду, Турцию, Финляндию, Бельгию и Молдову.
«Для студентов из Украины были созданы специальные образовательные программы, предоставлены стипендии, установлены исключения для льготного приема. Наша молодежь смогла поступить в лучшие университеты мира, чтобы получить качественное высшее образование, а потом вернуться восстанавливать Украину. Лишить студентов права учиться сейчас — значит лишить Украину будущего», — говорят они.
«Летом, когда занятий еще не было, пограничники пускали всех, в том числе и ненастоящих студентов с поддельными документами. Теперь, перед началом учебного года, когда настоящие студенты едут учиться, правительство полностью запретило студентам выезжать. Похоже, все фиктивные студенты уже уехали из Украины, а настоящие остаются здесь», — с грустью добавляет Игошин, который направил заявление в университет, чтобы ему разрешили учиться дистанционно, и получил отказ.
Редакция 420on также публикует письмо-обращение Студенческого сообщества Украины:
«Украинских студентов иностранных университетов с 14.09.2022 Государственная пограничная служба Украины лишила права выезжать на учебу за границу, грубо нарушая действующее законодательство и прикрываясь „внутренними распоряжениями“. Молодежь со своими родителями потратили уйму сил, времени, денег в конце концов на изучение иностранного языка, репетиторов, оформление документов. И теперь эту молодежь лишили шанса строить свое будущее, аргументируя запрет пересечения границы случаями подделки документов „липовыми студентами“.
Такие случаи, к сожалению, действительно есть. Но задача государственных чиновников заключается в создании действенного механизма проверки документов, а не введения тотального запрета для всех студентов без исключения. Никому же не приходит в голову запретить в стране пользование автомобилями из-за случаев задержания нетрезвых водителей?
Уже есть реакция Европейского студенческого союза на эту проблему.
У многих студентов сейчас начинаются или уже начались занятия. И существует риск исключения из университетов из-за неявки.
Для информации.
На сегодня в Украине действует правовой режим военного положения. Но даже в этом режиме по действующему законодательству студенты не подлежат мобилизации. Следовательно, нет причин ограничивать их выезд.
Имеет место явное нарушение прав человека на обучение и свободное перемещение. Юристы в Украине подтверждают это, но решение вопроса в судебном порядке займет многие месяцы, а студенты за это время будут исключены из университетов.
Будем очень рады любой помощи!
С уважением, студенческое сообщество Украины»
Источник: idnes.cz
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