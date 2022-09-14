«Мужчины нужны дома»: Украина не пускает студентов в Чехию. Обращение от украинского студенческого сообщества

Абитуриенты получили сертификаты о знании языка, успешно сдали вступительные экзамены в заграничные университеты и собрали все необходимые документы. Тем не менее они вынуждены остаться дома в Украине. Еще летом украинские студенты зарубежных вузов могли уехать из страны, но сейчас ситуация для молодых людей кардинально изменилась. Украина отменила разрешение на выезд из страны для студентов мужского пола.

«Я все еще нахожусь в Украине без возможности попасть в Чехию. Учебный семестр начался 19 сентября, но я также знаю студентов, у которых обучение идет с начала месяца, а выехать из страны они до сих пор не могут», — рассказывает Владислав Игошин.

При этом он указывает, что о первых подобных случаях узнал еще в августе, когда пограничники начали разворачивать некоторых студентов, хотя у них были все необходимые документы.

«Информация на сайте пограничного контроля несколько раз менялась. Сначала они разрешали пересекать границу всем студентам зарубежных вузов. Затем только тем, кто поступил в вуз до начала войны, а с 14 сентября запретили выезжать вообще всем студентам», — описывает ситуацию в Украине Игошин.

Свои слова он подтверждает наличием документа, в котором говорится, что он не может выехать в связи со всеобщей мобилизацией.

Учиться, чтобы восстановить Украину

Девятнадцатилетний Игошин не единственный, кого постигла подобная участь. Количество студентов, которым не удалось выехать, стремительно увеличивается, и они стали активно заявлять об этом в социальных сетях. Сейчас студенты собирают подписи под обращением, которое хотят передать президенту Владимиру Зеленскому и членам правительства.

Большинство из тех, кто подписал обращение, учатся в словацких, польских и чешских университетах. Есть и те, кто направлялся на учебу в Канаду, Турцию, Финляндию, Бельгию и Молдову.

«Для студентов из Украины были созданы специальные образовательные программы, предоставлены стипендии, установлены исключения для льготного приема. Наша молодежь смогла поступить в лучшие университеты мира, чтобы получить качественное высшее образование, а потом вернуться восстанавливать Украину. Лишить студентов права учиться сейчас — значит лишить Украину будущего», — говорят они.

«Летом, когда занятий еще не было, пограничники пускали всех, в том числе и ненастоящих студентов с поддельными документами. Теперь, перед началом учебного года, когда настоящие студенты едут учиться, правительство полностью запретило студентам выезжать. Похоже, все фиктивные студенты уже уехали из Украины, а настоящие остаются здесь», — с грустью добавляет Игошин, который направил заявление в университет, чтобы ему разрешили учиться дистанционно, и получил отказ.

Редакция 420on также публикует письмо-обращение Студенческого сообщества Украины:

«Украинских студентов иностранных университетов с 14.09.2022 Государственная пограничная служба Украины лишила права выезжать на учебу за границу, грубо нарушая действующее законодательство и прикрываясь „внутренними распоряжениями“. Молодежь со своими родителями потратили уйму сил, времени, денег в конце концов на изучение иностранного языка, репетиторов, оформление документов. И теперь эту молодежь лишили шанса строить свое будущее, аргументируя запрет пересечения границы случаями подделки документов „липовыми студентами“.

Такие случаи, к сожалению, действительно есть. Но задача государственных чиновников заключается в создании действенного механизма проверки документов, а не введения тотального запрета для всех студентов без исключения. Никому же не приходит в голову запретить в стране пользование автомобилями из-за случаев задержания нетрезвых водителей?

Уже есть реакция Европейского студенческого союза на эту проблему.

У многих студентов сейчас начинаются или уже начались занятия. И существует риск исключения из университетов из-за неявки.

Для информации. На сегодня в Украине действует правовой режим военного положения. Но даже в этом режиме по действующему законодательству студенты не подлежат мобилизации. Следовательно, нет причин ограничивать их выезд. Имеет место явное нарушение прав человека на обучение и свободное перемещение. Юристы в Украине подтверждают это, но решение вопроса в судебном порядке займет многие месяцы, а студенты за это время будут исключены из университетов.

Будем очень рады любой помощи!

С уважением, студенческое сообщество Украины»



Источник: idnes.cz

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