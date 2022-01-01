Правительство Фиалы хочет ввести евро? Решающим фактором станет страна, куда чехи ездят на отдых

«Поддержка евро среди чехов резко возросла за последние два года. Не отстает и правительство. Проанализировав ситуацию, можно прийти только к одному выводу: Петр Фиала, несмотря на всех скептиков из ODS, очень скоро хочет ввести евро в Чехии.
То, что мы до сих пор не расплачиваемся единой европейской валютой, вообще удивительно. В прошлом президент Милош Земан или бывший премьер-министр Андрей Бабиш явно поддерживали евро, а в нынешнем правительстве четыре из пяти партий однозначно выступают за европейскую валюту.
Но даже у политиков ODS, премьер-министра Фиалы и министра финансов Станюры есть свои причины для поддержки евро, им просто нужно проявлять осторожность с учетом сильной внутрипартийной оппозиции. Однако если внимательно изучить их заявления и программное заявление правительства, все становится совершенно ясно.
Евро будет. И мы сами захотим, чтобы его ввели не позднее периода летних отпусков в 2023 году».
Полную версию программы можно посмотреть в источнике на чешском языке здесь.
Источник: seznamzpravy.cz
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