Два миллиона исчезли за полтора часа. В Чехии еще два человека стали жертвами мошенников

​65-летний мужчина из Брно потерял почти 2 млн крон, когда зашел в интернет-банк по мошеннической ссылке. Другой мужчина из района Бланенско потерял более миллиона крон, поверив, что его аккаунт был атакован хакерами.

Пресс-секретарь полиции Богумил Малашек 26 сентября сообщил о новых случаях онлайн-мошенничества.

У мужчины из Брно исчезли деньги с личного и корпоративного счетов.

«Предварительное расследование показало, что потерпевший накануне вошел в свою учетную запись, используя ссылку, предложенную ему поисковой системой в Интернете. Затем он ввел данные для входа в мошенническую форму, которая выглядела как сайт его банка. Ночью неизвестный злоумышленник украл у него деньги», — сообщил пресс-секретарь. Он добавил, что в ходе нескольких транзакций со счетов исчезло почти 2 млн крон.

53-летний мужчина из района Бланенско сообщил в полицию о потере более миллиона крон.

«Он поверил мошенническому телефонному звонку: предполагаемый сотрудник службы безопасности банка сообщил, что его учетная запись взломана. Он добавил, что было бы уместно снять все деньги и внести их в указанный биткоин-банкомат в Брно», — рассказал Малашек. Пострадавший также поверил другой рекомендации, оформил быстрый кредит и точно так же по инструкции перевел эти деньги в криптовалюту.

Полиция расследует несколько подобных дел. Ее специалисты настоятельно рекомендуют не устанавливать на электронные устройства никаких программ, дающих удаленный доступ к счету другим людям, не допускать посторонних к интернет-банкингу и не отвечать на запросы проверочного PIN-кода. Также они напоминают, что ни одному банку не нужны данные банковской карты для блокировки счета.

Источник: novinky.cz