Главу национального парка «Чешская Швейцария» отправили в отставку

Сегодня, 26 сентября, министр окружающей среды Анна Губачкова уволила c поста директора национального парка «Чешская Швейцария» Павла Бенду. Он обвиняется в том, что не справился с обязанностями менеджера во время кризисной ситуации — огромного лесного пожара в Чешской Швейцарии, который вспыхнул 24 июля этого года.

Бенда был директором национального парка с 2008 года. Свой пост он покинет 30 сентября. Тем временем Министерство окружающей среды начинает отбор кандидатов на должность директора, чтобы не нарушать административные процессы управления национальным парком.



Источник: novinky.cz

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