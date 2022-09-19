Чешская семья с детьми потеряла дом. Полицейские нашли их в палатках в Кунратицком лесу

Сегодня ночью полицейский патруль обнаружил семью с двумя маленькими детьми в пражском Кунратицком лесу. Мужчина и женщина рассказали патрулю, как потеряли дом.

Семью обнаружили в ночь на 26 сентября при проверке обычных мест скопления бездомных. Полицейские заметили в лесу две палатки со стоящими неподалеку детскими колясками.

На вопрос патрульных о колясках женщина ответила, что уже два дня живет в палатке с двумя маленькими детьми (2,5 и 4,5 года). Она сообщила, что оказалась на улице вместе с семьей после смерти своей матери и потери социального жилья.

Детей забрали социальные работники, которые обеспечат им крышу над головой и надлежащий уход. Делом занимается полиция.

Источник: novinky.cz

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