Четверо погибших, в том числе двое детей, в доме под Прагой. Полиция расследует убийство и самоубийство

Четыре трупа были обнаружены в одном из домов в Мешице (Прага-Восток) днем 26 сентября. По версии полиции, это семейная трагедия: преступник убил одного взрослого и двоих детей, а затем покончил жизнь самоубийством.

«Я могу подтвердить, что четыре человеческих тела без признаков жизни были найдены в одном из домов в Мешице в понедельник днем. Вызванные на место среднечешские криминалисты сейчас выясняют, было ли совершено преступное деяние или нет», — заявила пресс-секретарь полиции Барбора Шневейсова.

«Также могу подтвердить, что двое взрослых и двое детей были из одной семьи. Судя по всему, это три убийства и последующее самоубийство взрослого», — добавила позже пресс-секретарь.

Впоследствии полиция постановила провести вскрытие всех тел.

Источник: novinky.cz