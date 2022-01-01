Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
В среду, 28 сентября, в Чехии будут закрыты все крупные магазины

В среду, 28 сентября, в Чехии будут закрыты все крупные магазины

Партнер рубрики:
Kochy
26 сентября
19:52
243
28 сентября, в День чешской государственности, все крупные магазины в стране не будут работать.

В среду, 28 сентября, в Чехии будут закрыты все крупные магазины

Закон, запрещающий торговлю в дни государственных праздников, не распространяется на магазины с торговой площадью менее 200 квадратных метров, заправочные станции, аптеки, магазины в медицинских учреждениях, а также в местах с повышенной концентрацией людей (аэропорты, железнодорожные вокзалы). Будут закрыты гипермаркеты и супермаркеты — все магазины сети Globus, Albert, Kaufland, Tesco, Penny и Lidl. Торговые сети информируют об этом в социальных сетях и на своих сайтах. Покупателям рекомендуется сделать покупки заранее. 

Запрет на продажу не распространяется на оптовые магазины. Например, Makro будет работать 28 сентября по стандартному расписанию. 

Ограничения продаж в определенные праздничные дни в магазинах площадью более 200 квадратных метров применяются с конца 2016 года. Крупные магазины должны оставаться закрытыми 1 января, в пасхальный понедельник, а также 8 мая, 28 сентября, 28 октября, 25 и 26 декабря (24 декабря они могут быть открыты только до 12:00).

Источник: zpravy.aktualne.cz



читайте по теме
Assets
26 сентября
20:39
1
Политика
Чехия созвала в октябре встречу ЕС по отмене виз для Косово
Assets
26 сентября
18:31
457
Общество
Четверо погибших, в том числе двое детей, в доме под Прагой. Полиция расследует убийство и самоубийство
Assets
26 сентября
17:52
16464
Образование
5 подкастов на чешском, чтобы слушать и учить язык
Assets
26 сентября
17:15
609
Общество
Чешская семья с детьми потеряла дом. Полицейские нашли их в палатках в Кунратицком лесу
Последние новости:
Assets
26 сентября
20:39
1
Политика
Чехия созвала в октябре встречу ЕС по отмене виз для Косово
Assets
26 сентября
18:31
457
Общество
Четверо погибших, в том числе двое детей, в доме под Прагой. Полиция расследует убийство и самоубийство
Assets
26 сентября
17:15
609
Общество
Чешская семья с детьми потеряла дом. Полицейские нашли их в палатках в Кунратицком лесу
Assets
26 сентября
16:43
258
Общество
Главу национального парка «Чешская Швейцария» отправили в отставку
Assets
26 сентября
15:47
434
Общество
Два миллиона исчезли за полтора часа. В Чехии еще два человека стали жертвами мошенников
Assets
26 сентября
15:44
1157
Общество
Правительство Фиалы хочет ввести евро? Решающим фактором станет страна, куда чехи ездят на отдых
Assets
26 сентября
13:39
700
Экономика
Готов второй склад для Amazon в Чехии. Он имеет несколько этажей и обеспечит работой 2 тысячи человек
Assets
26 сентября
12:29
915
Общество
«Мужчины нужны дома»: Украина не пускает студентов в Чехию. Обращение от украинского студенческого сообщества
Assets
26 сентября
12:13
1197
Экономика
Уверенность в экономике в Чехии находится на дне. Треть домохозяйств едва сводит концы с концами
Assets
26 сентября
11:36
864
Общество
На главных страницах чешских СМИ: Стрельба в школе в Ижевске. Погибли дети


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
Украина
концерт
фестиваль
дети
транспорт
недвижимость
Туризм
преступность
работа
выставка
погода
иностранцы