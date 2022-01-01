В среду, 28 сентября, в Чехии будут закрыты все крупные магазины

28 сентября, в День чешской государственности, все крупные магазины в стране не будут работать.

Закон, запрещающий торговлю в дни государственных праздников, не распространяется на магазины с торговой площадью менее 200 квадратных метров, заправочные станции, аптеки, магазины в медицинских учреждениях, а также в местах с повышенной концентрацией людей (аэропорты, железнодорожные вокзалы). Будут закрыты гипермаркеты и супермаркеты — все магазины сети Globus, Albert, Kaufland, Tesco, Penny и Lidl. Торговые сети информируют об этом в социальных сетях и на своих сайтах. Покупателям рекомендуется сделать покупки заранее.

Запрет на продажу не распространяется на оптовые магазины. Например, Makro будет работать 28 сентября по стандартному расписанию.

Ограничения продаж в определенные праздничные дни в магазинах площадью более 200 квадратных метров применяются с конца 2016 года. Крупные магазины должны оставаться закрытыми 1 января, в пасхальный понедельник, а также 8 мая, 28 сентября, 28 октября, 25 и 26 декабря (24 декабря они могут быть открыты только до 12:00).

Источник: zpravy.aktualne.cz