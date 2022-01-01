С 29 сентября будут возобновлены проверки на границах между Чехией и Словакией

Из-за нелегальной миграции, в основном из Сирии, правительство решило временно восстановить контроль на границе со Словакией. Об этом заявили премьер-министр Петр Фиала (ODS) и министр внутренних дел Вит Ракушан (STAN) после заседания кабинета министров. «Мера будет применяться с четверга», — заявил глава кабинета министров, добавив, что проверки будут проводиться как минимум до 8 октября.

Контроль будет проходить на 27 погранпереходах и на зеленой границе. Исключение сделают для фермеров, лесников и охотников в приграничной зоне.

По словам Фиалы, ситуация с безопасностью в Чехии стабильная. Но правительство должно принять эту меру предосторожности, чтобы отговорить мигрантов от использования маршрута.

«Это крайнее решение, которое не устраивает правительство. Но мы должны реагировать», — заявил на брифинге министр внутренних дел Чехии.

В то же время он сказал, что нелегальная миграция увеличилась на 1200% в годовом исчислении. С начала 2022 года полиция задержала около 11 000 нелегальных транзитных мигрантов, которые в основном путешествовали в Германию через Чехию.

Чаще всего, по данным министерства, это были мужчины из Сирии. «Но они родом из Турции», — пояснил Ракушан.

Только с начала июня по начало прошлой недели полиция в Чехии задержала почти 9500 мигрантов, за весь прошлый год их было 1330. Наибольшее количество выявлено в Южно-Моравском и Злинском краях.

«Мы даем контрабандистам сигнал, что о незаконном пересечении чешско-словацкой границы не может быть и речи. Уверяю вас, что организованной преступности мы не потерпим», — также сказал министр.

По его словам, проверки будут проходить таким образом, чтобы они как можно меньше мешали нормальному трансграничному движению. Через 10 дней меры будут оценены, и правительство примет решение о дальнейших действиях.

Источник: novinky.cz

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