Новые вакансии для русскоязычных в Чехии с 20 по 27 сентября

Последние опубликованные вакансии в разделе «Работа» на сайте 420on.

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Сантехник

Где: Прага

Краткое описание: Требуются сантехники с собственным инструментом (или можем дать в аренду).

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Экспедитор посылок

Где: Прага

Краткое описание: Косметическая фирма приглашает на работу на постоянной основе экспедитора посылок: обработка заказов (e-shop); упаковка товара; сопутствующая работа с экспедицией товара.

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Водитель категории Б

Где: Прага

Краткое описание: приглашаем водителей категории Б от 30 лет для работы в трансфере в Праге ( аэропорт - отель) на наших авто

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Сотрудник бистро

Где: Прага

Краткое описание: Работа в новом популярном концепте ресторана, работа на DPP/DPČ. Что надо делать: приготовление заготовок - фрукты, овощи, рыба; изготовление боулов из сделанных заготовок; поддержание чистоты на сменах; обслуживание клиентов за кассой

Подробности, требования к кандидату и контакты

Сварщик (важно уметь варить автогеном)

Где: Прага

Краткое описание: Варить котельни. Важны трудолюбие и желание работать, наличие опыта минимально 2 года

Подробности и контакты



Источник: 420on.cz — Раздел вакансий

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