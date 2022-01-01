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«Пациентка 12 лет была прикована к кровати». Бесчеловечное отношение в чешской психиатрической больнице

«Пациентка 12 лет была прикована к кровати». Бесчеловечное отношение в чешской психиатрической больнице

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anastasiia-kn
27 сентября
15:02
367
Комиссия Минздрава расценила дело молодой женщины, с детства прикованной к постели в Опавской психиатрической больнице, как пытку, в лучшем случае — бесчеловечное обращение. По словам персонала, пациентка была прикована к постели в течение 12 лет. Случай расследует полиция на основании заявления о возбуждении уголовного дела от сотрудника Национального института психического здоровья (NÚDZ). Руководство Опавской больницы утверждает, что уже исправило ситуацию.

«Пациентка 12 лет была прикована к кровати». Бесчеловечное отношение в чешской психиатрической больнице

Четыре года назад делегация Минздрава посетила 18 психиатрических учреждений по всей стране. Цель состояла в том, чтобы оценить качество оказываемой помощи в соответствии с критериями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В Опаве инспекционная группа обнаружила пациентку с тяжелой формой аутизма, которая, по словам персонала, находилась на стационарном лечении в течение 12 лет почти без перерыва. 

Пациентку переодевали и кормили в связанном состоянии, с другими больными она контактировать не могла. По словам персонала, альтернативные методики управления приступами агрессии у пациентки сотрудники никогда не пробовали.

На подобное заточение регулярно получали одобрение суда. Однако, согласно отчету, суд так и не заслушал пациентку, чтобы принять решение.

Инспекторы назвали такую ​​практику шокирующей:

«Мы считаем, что такая форма обращения должна квалифицироваться как пытка, в лучшем случае — как бесчеловечное обращение», — говорится в документе членов инспекционной группы.

Дело из Опавы расследует полиция на основании заявления сотрудника службы экстренной помощи Йиндржиха Яншика. По словам директора Опавской психиатрической больницы Зденко Йиржичека, через несколько месяцев после проверки министерства устоявшийся подход полностью изменился, что подтвердил и представитель Минздрава.

 

Источник: novinky.cz

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