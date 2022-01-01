Женщина из Кладно попала в книгу рекордов Чехии. Рост самой маленькой чешки составляет всего 93 сантиметра

Моника Шимку, рост которой составляет 93 сантиметра, в понедельник в Пелгржимове была зарегистрирована в Книге рекордов Чехии как самая маленькая женщина в Чешской Республике. Студентка Карлова университета хочет повлиять на отношение общества к людям с ограниченными возможностями, опубликовав свою историю, ведь она родилась с болезнью, препятствующей росту костей.

«Движущей силой, чтобы заявить о себе общественности, послужило желание мотивировать людей, имеющих какой-либо физический недостаток и пытающихся с ним справиться, побороть или хотя бы научиться как-то с этим жить. На моем личном опыте я знаю, что остальные люди, в основном, рассматривают инвалидов как жертв, несчастных бедняг, которым нужно помогать. Я хотела бы изменить эту ситуацию и посредством своей будущей работы», — сказала Шимку, которая сейчас учится на соцработника.

Для ее случая спондилометафизарной дисплазии специфического лечения не существует. Введение гормонов роста также неэффективно.

Раньше самым маленьким человеком в Чешской Республике считался Павел Поночны, рост которого составляет 122 сантиметра.



Источник: prazsky.denik.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – 257 самых используемых чешских слов. Чешский язык с нуля

YouTube – Чешский язык • Ориентирование в городе • Как пройти?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день