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Женщина из Кладно попала в книгу рекордов Чехии. Рост самой маленькой чешки составляет всего 93 сантиметра

Женщина из Кладно попала в книгу рекордов Чехии. Рост самой маленькой чешки составляет всего 93 сантиметра

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anastasiia-kn
27 сентября
15:56
94
Моника Шимку, рост которой составляет 93 сантиметра, в понедельник в Пелгржимове была зарегистрирована в Книге рекордов Чехии как самая маленькая женщина в Чешской Республике. Студентка Карлова университета хочет повлиять на отношение общества к людям с ограниченными возможностями, опубликовав свою историю, ведь она родилась с болезнью, препятствующей росту костей.

Женщина из Кладно попала в книгу рекордов Чехии. Рост самой маленькой чешки составляет всего 93 сантиметра

«Движущей силой, чтобы заявить о себе общественности, послужило желание мотивировать людей, имеющих какой-либо физический недостаток и пытающихся с ним справиться, побороть или хотя бы научиться как-то с этим жить. На моем личном опыте я знаю, что остальные люди, в основном, рассматривают инвалидов как жертв, несчастных бедняг, которым нужно помогать. Я хотела бы изменить эту ситуацию и посредством своей будущей работы», — сказала Шимку, которая сейчас учится на соцработника. 

Для ее случая спондилометафизарной дисплазии специфического лечения не существует. Введение гормонов роста также неэффективно.

Раньше самым маленьким человеком в Чешской Республике считался Павел Поночны, рост которого составляет 122 сантиметра.
 

Источник: prazsky.denik.cz

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