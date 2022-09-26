Необычайная жестокость: Десятки щенков погибли из-за жадности чешской семьи

Полиция обнаружила случай чрезвычайно жестокого обращения с животными в городе Пльзень, где супружеская пара и их родственники пыталась любой ценой заработать на щенках.

С животными обращались так плохо, что щенки позже погибали на руках новых владельцев. Они либо умирали, либо были в таком безнадежном состоянии, что иного выхода, кроме усыпления, не было. Если горе-заводчикам не удавалось продать щенка, они без колебаний выбрасывали его в мусорное ведро и оставляли умирать там.

Дело началось с сообщения женщины из окрестностей Бероуна, которая договорилась о приобретении щенка за 10 000 крон и забрала его в городе Пльзень. Всего через несколько дней, несмотря на все усилия ветеринара, щенку пришлось провести эвтаназию из-за ужасного состояния здоровья.

Со временем из разных уголков Чехии стали поступать другие сообщения подобного рода, и за дело взялись уголовные следователи.

«С предварительного согласия прокурора были задержаны 9 человек и проведены обыски в домах. (...) Задержанным было предъявлено обвинение в содержании животных в неподходящих условиях одновременно с преступлением, связанным с несанкционированным предпринимательством. Кроме того, трем мужчинам были предъявлены обвинения в жестоком обращении с животными», — сообщила пресс-секретарь региональной полиции Дагмар Брожова.

Группа находила щенков различных пород, а также помесей, в разных местах Пльзеньского края, а также в Бероуне, Праге или даже в Словакии. Обвиняемые отлучали животных от матери менее чем через 50 дней после рождения, что нарушает Закон о жестоком обращении с животными.

Им было известно, что в предыдущем месте содержания бытовые и санитарно-гигиенические условия неудовлетворительны и животные находятся в запущенном состоянии с нарушениями режима кормления, без надлежащей вакцинации и дегельминтизации.

Не обеспечив щенкам дальнейший должный уход, они выставляли их на продажу на торговом портале, где предоставляли неправдивую информацию о породе, родословной, возрасте, прививках и состоянии здоровья. В некоторых случаях для привлечения интереса злоумышленники дополняли объявления фиктивными фотографиями, а перед передачей новому хозяину щенков визуально приводили в порядок, купали, кормили и расчесывали. Они продали не менее 34 щенков таких пород, как гаванский бишон, померанский шпиц, карликовый пинчер, золотистый ретривер, йоркширский терьер, лабрадор, бордер-колли, стаффордширский бультерьер, французский бульдог и такса.

Цены, за которые были проданы животные, в несколько раз превышают цену изначальной покупки и полностью противоречат реальной стоимости животных. Таким образом мошенники заработали не менее 355 000 крон.

Щенки, которых не удалось продать сразу, содержались в неудовлетворительных бытовых и санитарно-гигиенических условиях. Это привело к ухудшению их и без того слабого здоровья, и в результате заражения парвовирусом не менее 18 щенков погибли или были подвергнуты эвтаназии. Ненужных животных обвиняемые выбрасывали или выгоняли на улицу, зная, что собаки больны и скоро умрут в страданиях.

Следователи вместе с материалами дела передали прокурору предложение заключить обвиняемых под стражу, но никто из них за решетку так и не попал.

Судья нашел основания для задержания, однако злоумышленников пока отпустили на свободу под залог после письменного обещания, что они будут вести порядочный образ жизни и не будут продолжать заниматься преступной деятельностью.



Источник: prazsky.denik.cz

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