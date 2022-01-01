Комментарий Seznam Zprávy: Давайте предоставим убежище российским перебежчикам

«Конечно, есть причины быть предельно осторожными. Но мы не можем применять принцип коллективной вины к людям в бегах», — полагает публицист Теодор Марьянович.

Например, вам 35 лет, вы живете в России. У вас уже достаточно опыта, чтобы считывать то, что происходит вокруг Украины, из сообщений даже доминирующих прокремлевских СМИ. И в то же время вы ощущаете, что все вокруг идет от плохого к худшему. Вы ни в чем не участвуете, у вас есть семья. Вы рады, что война не касается вас напрямую и что вы можете пойти на рыбалку в воскресенье. И тут вы получаете повестку.

Итак, у вас есть три варианта. Первый заключается в том, что вы просто берете ноги в руки. Вы убегаете в чужую страну. Каким-то образом.

Второй вариант: вы подчиняетесь приказу — вероятно, со страхом, что вернетесь в гробу или, в лучшем случае, полусумасшедшим, с необратимыми медицинскими повреждениями, возможно, с обморожениями.

Третий вариант, в нескольких конкретных образах. Облить себя горючим материалом, как это сделал один мужчина на автовокзале в Рязани, городе в 200 километрах к юго-востоку от Москвы, чиркнув спичкой и воскликнув: «Я не хочу идти на фронт!» Или купить где-нибудь пистолет и расстрелять военкома. Как это сделал двадцатипятилетний Руслан Зинин в сибирском городе. Местный губернатор уже пообещал, что нападавший будет сурово наказан. Или, добавим для полноты, выйти на публичный протест, как активист Артем Камардин, который, по данным «Новой газеты», принял участие в поэтических чтениях в Москве у памятника Владимиру Маяковскому. По замыслу организаторов, митинг должен был пройти в «антимобилизационном» духе. Как прошло? Полиция арестовала Камардина вместе с его девушкой. На следующий день ее отпустили, но в камере во время избиения она получила сотрясение мозга, и ей показали видео, как ее бойфренда насилуют гантелей в задний проход. На другом видео, которое уже распространяется в сети, запечатлен замученный активист Камардин, выкрикивающий «Слава Новой России» — термин, который Кремль использует для обозначения оккупированных частей Украины.

Четвертый вариант может заключаться в том, что вы завербуетесь, а затем намеренно позволите украинцам захватить вас в окопах. Но это крайне расплывчатая возможность. Итак, какой из трех перечисленных путей вы выберете?

Некоторым европейским политикам уже ясно, какой выбор должны делать русские. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис написал в Твиттере, что его страна не предоставит убежище тем, «кто просто убегает от ответственности», добавив: «Русские должны остаться и сражаться. Против Путина». К сожалению, Ландсбергис не посоветовал, как именно им поступить, когда их арестовывают и пытают даже при самом скромном выражении недовольства.

Точно так же чешское правительство намерено захлопнуть дверь перед бегущими россиянами. «Я понимаю, что россияне бегут от все более отчаянных решений Путина. Но те, кто покидает страну, потому что не хотят выполнять обязательство, наложенное их собственным государством, не соответствуют условиям предоставления гуманитарной визы», — заявил министр иностранных дел Ян Липавский. В этом его поддержал премьер-министр Петр Фиала. Они говорят, что нет причин относиться к беженцам из России иначе, чем к другим просителям убежища.

Что интересно, в начале войны именно Фиала говорил другое. Вернувшись из своего мартовского визита в Киев, куда он отправился в составе делегации из четырех человек вместе с коллегами из Словении и Польши, он заявил: «Мы говорили (с украинцами) о некоторых конкретных шагах, например, с точки зрения долгосрочного развития могла бы появиться коалиция государств, не только из ЕС или НАТО, которые предоставили бы убежище военным из Российской Федерации, решившим не воевать и дезертировать». Вопрос русских дезертиров теперь стал актуальным — Фиала изменил свое мнение без раздумий. Он больше не призывает к такой коалиции.

Ситуация на данный момент такова, что пока Германия хочет принять перебежчиков, Чехия вместе с Польшей и странами Балтии — нет. Послы ЕС не смогли найти общего решения на встрече в Брюсселе. Дебаты на европейском уровне будут продолжаться.

Конечно, есть веские причины быть предельно осторожным. Трудно сказать, сколько из тех, кто бежит, продолжают питать симпатии к Владимиру Путину и его хладнокровной, покоряющей резкости. Единственное, в чем можно быть уверенным, — так это в том, что они не хотят идти на войну.

И никто в здравом уме в нашей части света не хочет получить пятую колонну. Страны Балтии можно понять. У них есть соответствующий многолетний опыт.

Кроме того, если бы пути были открыты, Кремль отправил бы в Европу вместе с дезертирами своих шпионов, подобных тем, которых в прошлые годы было трудно выдворить из посольств России. Это бы создало сложные задачи для служб контрразведки.

Но можно ли защищать то, что мы применяем принцип коллективной вины к людям, находящимся в бегах? Мир в Европе после Второй мировой войны основан на том, что этот принцип не должен больше иметь решающего значения. Сейчас наступает время, когда станет ясно, были ли это просто пустые разговоры.

Теодор Марьянович, публицист

Источник: seznamzpravy.cz