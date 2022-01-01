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В Праге вновь прошла антиправительственная демонстрация «Чехия на первом месте»

В Праге вновь прошла антиправительственная демонстрация «Чехия на первом месте»

Партнер рубрики:
Kochy
28 сентября
15:31
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28 сентября организаторы демонстрации «Чехия на первом месте» (Česká republika na 1. místě) — Йиржи Гавел и Ладислав Врабель — провели еще один антиправительственный митинг на Вацлавской площади в Праге. В митинге в начале сентября в Праге приняли участие около 70 000 человек. Изначально они заявляли, что если правительство не уйдет в отставку до 25 сентября, то объявят о силовых действиях. Сегодня, по данным полиции, количество протестующих «исчисляется десятками тысяч».

В Праге вновь прошла антиправительственная демонстрация «Чехия на первом месте»

Акция протеста началась в 14:00. По словам организаторов, демонстрация онлайн также будет транслироваться на площадях в Брно, Пльзене, Ческе-Будеевицах, Гавиржове, Карвине, Либерце, Угерске-Градиште и других городах. 

Протестующие на Вацлавской площади подписываются под планом «Чехия на первом месте», который доступен на сайте мероприятия. В плане перечислены десять требований, среди них, например, предоставление газа по низким ценам из России, военный нейтралитет или «прекращение планового разбавления нации». 

В аудиозаписи организаторы выступают против правительства Петра Фиалы (ODS). 

Референдум о покупке газа у России? 

Согласно информации, представленной на официальном сайте, организатором акции является Ладислав Врабель, который несколько дней назад объявил в своем аккаунте в Facebook, что оккупированные Украиной территории Донецкой и Луганской областей «присоединяются к Российской Федерации». Он сослался на «предварительные результаты 97% общественного мнения». 

Согласно более ранней информации с сервера Aktuálně.cz, Врабель неплатежеспособен и должен три миллиона крон. По данным издания, после последней демонстрации его вызвали в суд и потребовали объяснить, что Врабель сделал с сотнями тысяч крон, которые перечислили ему сторонники для поддержки мероприятия. 

Как отмечает еженедельник Hrot, Врабель недавно был гостем в передаче сербского пропагандистского канала Sputnik, где призвал Чехию стать более ориентированной на Россию. 

«Мы требуем, чтобы Чехия была нейтральной в военном отношении и чтобы она также ориентировалась на Россию, в первую очередь для обеспечения дешевого российского газа», — сказал он, выступая в программе. Он повторил, что не понимает, почему кто-то нападает на него за то, что он работает на Россию. 

Что касается демонстрации в среду, Врабель сказал, что хотел бы «объявить референдум о прямой покупке дешевого газа у Российской Федерации». 

Организаторы протеста называют себя аполитичными гражданами. 

Среди сторонников, перечисленных на сайте, — депутат от SPD Йиржи Кобза, председатель движения «Триколора» Зузана Майерова, кандидат в президенты от коммунистов Йозеф Скала, экономист и декан экономического факультета Пражского экономического университета Мирослав Шевчик или юрист и кандидат в сенат Яна Звиртек Гамплова. 

Как и на предыдущей демонстрации, у Национального музея в верхней части Вацлавской площади также собралась группа людей противоположного спектра мнений. 

Источник: novinky.cz



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