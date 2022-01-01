28 сентября организаторы демонстрации «Чехия на первом месте» (Česká republika na 1. místě) — Йиржи Гавел и Ладислав Врабель — провели еще один антиправительственный митинг на Вацлавской площади в Праге. В митинге в начале сентября в Праге приняли участие около 70 000 человек. Изначально они заявляли, что если правительство не уйдет в отставку до 25 сентября, то объявят о силовых действиях. Сегодня, по данным полиции, количество протестующих «исчисляется десятками тысяч».

Акция протеста началась в 14:00. По словам организаторов, демонстрация онлайн также будет транслироваться на площадях в Брно, Пльзене, Ческе-Будеевицах, Гавиржове, Карвине, Либерце, Угерске-Градиште и других городах.

Протестующие на Вацлавской площади подписываются под планом «Чехия на первом месте», который доступен на сайте мероприятия. В плане перечислены десять требований, среди них, например, предоставление газа по низким ценам из России, военный нейтралитет или «прекращение планового разбавления нации».

В аудиозаписи организаторы выступают против правительства Петра Фиалы (ODS).

Референдум о покупке газа у России?

Согласно информации, представленной на официальном сайте, организатором акции является Ладислав Врабель, который несколько дней назад объявил в своем аккаунте в Facebook, что оккупированные Украиной территории Донецкой и Луганской областей «присоединяются к Российской Федерации». Он сослался на «предварительные результаты 97% общественного мнения».

Согласно более ранней информации с сервера Aktuálně.cz, Врабель неплатежеспособен и должен три миллиона крон. По данным издания, после последней демонстрации его вызвали в суд и потребовали объяснить, что Врабель сделал с сотнями тысяч крон, которые перечислили ему сторонники для поддержки мероприятия.

Как отмечает еженедельник Hrot, Врабель недавно был гостем в передаче сербского пропагандистского канала Sputnik, где призвал Чехию стать более ориентированной на Россию.

«Мы требуем, чтобы Чехия была нейтральной в военном отношении и чтобы она также ориентировалась на Россию, в первую очередь для обеспечения дешевого российского газа», — сказал он, выступая в программе. Он повторил, что не понимает, почему кто-то нападает на него за то, что он работает на Россию.

Что касается демонстрации в среду, Врабель сказал, что хотел бы «объявить референдум о прямой покупке дешевого газа у Российской Федерации».

Организаторы протеста называют себя аполитичными гражданами.

Среди сторонников, перечисленных на сайте, — депутат от SPD Йиржи Кобза, председатель движения «Триколора» Зузана Майерова, кандидат в президенты от коммунистов Йозеф Скала, экономист и декан экономического факультета Пражского экономического университета Мирослав Шевчик или юрист и кандидат в сенат Яна Звиртек Гамплова.

Как и на предыдущей демонстрации, у Национального музея в верхней части Вацлавской площади также собралась группа людей противоположного спектра мнений.

Источник: novinky.cz