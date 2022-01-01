На границе Чехии и Словакии контрабандист прошел через КПП. Полиция была вынуждена открыть стрельбу

​Чешская полиция задержала более 120 мигрантов за восемь часов работы на контрольно-пропускных пунктах на границе со Словакией, сообщил 29 сентября глава полиции по делам иностранцев Милан Майер. Полиция преследовала одного из контрабандистов, прошедших блокпост. Патрули открыли предупредительный огонь.

О стрельбе на погранпереходе Брумов — Былнице сообщила пражская полиция, сотрудники которой участвовали в погоне.

«Только сегодня утром предупредительные выстрелы остановили контрабандиста, который перевозил 15 мигрантов. Еще до этого он на большой скорости проехал через погранпереход. После непродолжительной погони полиция задержала его в лесу, где он пытался скрыться», — заявили в полиции.

Полиция за восемь часов задержала на границе десятки мигрантов. «По состоянию на 8 часов у нас зарегистрировано более 120 задержанных нелегальных мигрантов. Мы также задержали семерых торговцев людьми, которые пытались перевезти этих мигрантов. Это показывает, что тенденция к перевозке мигрантов по-прежнему существует», — сказал Майер.

Пловам Майера, большинство мигрантов составляют сирийцы, которые долгое время оставались в Турции и сейчас в основном направляются в Германию.

«Им выдается приказ покинуть Чешскую Республику в течение 30 дней и сообщается, что, если они хотят остаться на территории Чешской Республики, у них есть возможность получить визу толерантности, — сказал директор иностранной полиции.

Он добавил, что в отношении контрабандистов возбуждено уголовное дело и им грозит до пяти лет лишения свободы.

Правительство Чехии приняло решение временно ввести контроль вечером в понедельник, 26 сентября. На чешско-словацкой границе полицейские патрули с полуночи дежурят на 17 автомобильных, семи железнодорожных и трех речных переходах.

Туристы не могут свободно передвигаться по тропам и дорогам, которые ведут вдоль государственной границы или попеременно по территории обеих соседних стран. За это им грозит штраф на месте до 5000 крон. Для фермеров, лесников, охотников или рыболовов сделано исключение.

На первом этапе, по словам министра внутренних дел Вита Ракушана, проверки продлятся десять дней, то есть до 8 октября. Он хочет использовать это время для переговоров со словацкой стороной, после чего кабинет оценит ситуацию.

Словакия заявила во вторник, что уважает решение Чехии. Однако в среду это решение раскритиковал премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.

По словам Ракушана, введение контроля — это не силовой шаг в сторону Словакии, цель — дать понять группам контрабандистов, что для них есть препятствие. Об этом министр заявил 29 сентября на полуночном брифинге в Годонине на границе со Словакией.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – 257 самых используемых чешских слов. Чешский язык с нуля

YouTube – Чешский язык • Ориентирование в городе • Как пройти?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день