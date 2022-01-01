Seznam Zprávy: Бегут от мобилизации. Большинство россиян против войны

Россияне массово бегут из страны, их «догоняют» повестки о призыве. Некоторые сталкиваются с проблемами на границе. С одним из тех, кому удалось бежать, побеседовал портал Seznam Zprávy.

Из Москвы в Петербург, из Петербурга в эстонский Таллинн и, наконец, в Германию. Путь 23-летнего Льва Кудрякова из родной страны был долгим, но в итоге закончился благополучно. Он покинул Россию в составе первой волны беженцев после объявления президентом страны частичной мобилизации.

«Я не хотел рисковать стать частью путинской военной машины», — говорит в интервью Seznam Zprávy молодой человек, который, помимо прочего, работал волонтером в команде лидера российской оппозиции Алексея Навального. Его семья и друзья по-прежнему остаются в России, а он уже пересек границу Германии.

Согласно официальным заявлениям, решение Владимира Путина, о котором было объявлено на прошлой неделе, должно распространяться только на 300 000 российских мужчин с военным опытом. Но в вооруженные силы идут даже те, у кого нет военного прошлого, поэтому большое количество людей пытается бежать из России.

«Россия и ее народ в апатии и страхе. В последние дни перед отъездом я везде слышал только разговоры о мобилизации», — говорит Лев, который родом из Челябинска. Помимо настроений в России, в интервью он также описывает ход своего побега и свои опасения за близких.

– Какой была ваша жизнь в России?

– Моя жизнь в России была в целом комфортной. Поскольку я интересовался и занимался оппозиционной политикой, меня задержали, привлекли к административной ответственности за незаконную деятельность и угрожали в социальных сетях. Мне также постоянно угрожали уголовным преследованием за сотрудничество с некоммерческими организациями.

– Вы одобряете войну в Украине или вы против?

– Мое отношение к войне в Украине было негативным с самого ее начала. У меня есть друзья и родственники в Украине, которых Россия ежедневно обстреливает. Поэтому я осуждаю военную агрессию Путина против Украины.

Также большинство моих знакомых и друзей изначально против войны, они были в шоке от конфликта. Но я столкнулся с ребятами моего возраста, которые отказывались верить в тот кошмар, что творится на Украине, ссылаясь на российскую пропаганду в Интернете. Они читают телеграм-каналы государственных СМИ.

– Когда и почему вы решили бежать из России?

– Я долго не хотел уезжать из России, потому что с ней связана вся моя жизнь. Поэтому я продолжал заниматься политической деятельностью везде, где мог. Однако после объявления мобилизации я связался со своим другом-правозащитником, который посоветовал мне уехать из России, так как меня могут мобилизовать.

Я никогда не служил в армии, потому что у меня астма. Но я не хотел рисковать стать частью путинской военной машины. Более того, большинство моих друзей уехали из России еще в прошлом году, когда государство назвало команду Навального экстремистами.

– Как прошел побег? Вы столкнулись с какими-либо проблемами?

– Я купил билет в Санкт-Петербург, чтобы оттуда сесть на автобус в Таллинн. У меня второе гражданство страны, не входящей в Евросоюз, поэтому меня пустили в Эстонию. У меня не возникло никаких проблем, но на границе с Россией был развернутый допрос.

Меня спросили, знаю ли я о мобилизации и относится ли она ко мне. Я сказал, что читал новости, но я вряд ли буду мобилизован, так как никогда не служил. Однако, как известно из официальных источников, люди с моей категорией здоровья сейчас также подлежат мобилизации.

Эстонские пограничники обошлись со мной довольно агрессивно, но впустили в страну. Я немедленно полетел в Германию, чтобы увидеть своих друзей. Но многим гражданам, которые также имеют паспорта Израиля, США, Республики Молдова и других стран, сейчас отказывают во въезде.

– У вас есть друзья, которые до сих пор остаются в России и рискуют получить приказ о призыве?

– Конечно, у меня есть друзья, которые остались в России. Они не знают, что делать. Они апатичны. Все думают, как спрятаться или как уехать из страны. Также мы получаем довольно много сообщений из СМИ о том, что мобилизация проходит хаотично, что признают путинские пропагандисты, например глава правительственного телеканала Маргарита Симоньян.

Несколько моих друзей уже получили повестки. Они не имеют боевого опыта и никогда не служили в армии. Они стараются избегать общения с государственными органами, чтобы не попасть на фронт.

– Ваша семья тоже осталась в России? Вы беспокоитесь о них?

– Часть моей семьи осталась в России. Я определенно беспокоюсь о них, но я не думаю, что они в большой опасности. Однако я не могу этого исключить. Я не очень публичный человек, поэтому Кремль, наверное, нервничать не будет. Но правоохранительные органы могут возбудить против меня уголовное дело за те слова, которые я сейчас говорю, и обыскать квартиры моих родственников в России.

– Вы беспокоитесь о себе, когда разговариваете со СМИ?

– Я не беспокоюсь о себе, я не в России. И я считаю, что лучше говорить, а не молчать. Я устал бояться репрессий за то, кто я есть.

– Какую Россию вы покинули? Какие настроения в стране?

– Россия и ее народ в апатии и страхе. В последние дни перед отъездом я повсюду слышал только разговоры о мобилизации. Настроение россиян сейчас немного меняется. Многие из тех, кто нейтрально относился к войне в Украине, теперь в ужасе покидают страну или отправляются на акции протеста. Большинство россиян против конфликта, но опасаются репрессий против себя и своих близких.

Стоимость жизни в России с началом войны стала намного выше — от цен на продукты до автосервиса. Исчезло огромное количество международных брендов, которые были частью повседневной жизни граждан России. Я и сам, конечно, ощутил влияние санкций на свою жизнь.

– Как думаете, вы сможете когда-нибудь вернуться в Россию?

– Я уверен, что Путин проиграет эту войну, и я уверен, что вернусь в Россию. Я не знаю, сколько времени это займет, но это обязательно произойдет.

Источник: seznamzpravy.cz