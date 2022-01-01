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Более половины чехов не понимают, как связаться с госорганами онлайн

Более половины чехов не понимают, как связаться с госорганами онлайн

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anastasiia-kn
30 сентября
13:55
231
Более половины чехов (54%) никогда не посещали портал Portál občana, через который можно связаться с госорганами и решить определенные бюрократические задачи онлайн.

Более половины чехов не понимают, как связаться с госорганами онлайн

В общей сложности 55% считают, что государство не предоставляет им достаточно возможностей для решения своих задач в цифровом виде. Специалисты отвечают, что такие инструменты уже давно есть, просто люди о них не знают.

«И это несмотря на то, что они умеют пользоваться интернет-банкингом или закупаться в интернет-магазинах. Я думаю, что, если бы можно было повысить осведомленность о возможностях цифровой связи с органами госуправления, спрос на электронные услуги был бы выше», — сказал директор отдела коммерческого права технологической компании Gordic  Владимир Пршех.

 

Datová schránka пока непопулярна

По словам Пршеха, ситуация с использованием «датовых схранок» должна измениться в следующем году, когда Министерство внутренних дел начнет автоматически открывать людям «датову cхранку» при использовании банковского идентификатора.

Datová schránka — простыми словами, аналог электронной почты с той разницей, что личность владельца адреса официально проверена госорганами, а почта служит как средство для обмена официальными сообщениями, cправками, выписками и т. д. с авторизованных адресов. — Прим. ред.

«Датову cхранку» сейчас используют 22% чехов, что примерно на 7% больше, чем в середине прошлого года, как следует из августовского опроса Ipsos среди 800 взрослых респондентов.

 

Источник: novinky.cz

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